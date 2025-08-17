https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obnova-doskocilovy-vyhlidky-v-chocni-zacne-na-podzim-ted-tam-hnizdi-ptaci
Obnova Doskočilovy vyhlídky v Chocni začne na podzim, teď tam hnízdí ptáci

17.8.2025 00:27 | CHOCEŇ (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Mirka Schärfnerová / Wikimedia Commons
Choceň na Orlickoústecku začne na podzim s obnovou Doskočilovy vyhlídky, která je na opukové skále v parku Peliny. Má vybranou firmu, která práce za 1,1 milionu korun provede. Dřív začít nemůže, protože tam teď hnízdí ptáci a stavební činnost by je rušila. ČTK to řekl starosta Jan Pažin (Živá Choceň).
 
"Je to pěkné a oblíbené místo, proto ho chceme obnovit. Firmu máme vysoutěženou, na podzim práce začnou a do konce roku by měly být hotové," řekl.

Místo je potřeba opravit, aby bylo bezpečné. Vyhlídka nad řekou Tichá Orlice směrem na Choceň je v parku Peliny na opukových skalách. Je tam staré zábradlí a stará lavička. K vyhlídce povede schodiště, bude tam prkenná podlaha a žebrované zábradlí. Nahoru lidé chodí traverzovou pěšinou po horní hraně údolí. Trasa vychází ze žlutě značené turistické cesty, a to nad horním okrajem hřbitova u hřbitovní kaple.

Park Peliny je ve východní části města a rozkládá se na třech hektarech. Je státní přírodní rezervací a je několik desítek metrů od hlavní silnice. Park získal název od Pelova mlýny, zmínky o něm pocházejí z roku 1407.

Lokalita je bohatá na vzácné rostliny, jako je dymnivka dutá nebo tařice skalní. Vyskytují se tam cenné druhy měkkýšů, mimo jiné zrnovka žebernatá. V parku jsou strmé opukové skály, které vznikly jako pozůstatek křídového moře. Opukové stěny vysoké až 35 metrů zvětraly do různých tvarů, jednomu z nich se říká velbloud.

