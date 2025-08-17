Obnova Doskočilovy vyhlídky v Chocni začne na podzim, teď tam hnízdí ptáci
Místo je potřeba opravit, aby bylo bezpečné. Vyhlídka nad řekou Tichá Orlice směrem na Choceň je v parku Peliny na opukových skalách. Je tam staré zábradlí a stará lavička. K vyhlídce povede schodiště, bude tam prkenná podlaha a žebrované zábradlí. Nahoru lidé chodí traverzovou pěšinou po horní hraně údolí. Trasa vychází ze žlutě značené turistické cesty, a to nad horním okrajem hřbitova u hřbitovní kaple.
Park Peliny je ve východní části města a rozkládá se na třech hektarech. Je státní přírodní rezervací a je několik desítek metrů od hlavní silnice. Park získal název od Pelova mlýny, zmínky o něm pocházejí z roku 1407.
Lokalita je bohatá na vzácné rostliny, jako je dymnivka dutá nebo tařice skalní. Vyskytují se tam cenné druhy měkkýšů, mimo jiné zrnovka žebernatá. V parku jsou strmé opukové skály, které vznikly jako pozůstatek křídového moře. Opukové stěny vysoké až 35 metrů zvětraly do různých tvarů, jednomu z nich se říká velbloud.
