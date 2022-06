Obora Jelenice na Opavsku je dál uzavřená, případ řeší stavební úřad ve Fulneku Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | opavskalesni.cz Obora Jelenice se nachází na Opavsku mezi městy Hradec nad Moravicí a Vítkov. Její polohu zvýrazňuje malebné údolí řeky Moravice, na jejímž pravém břehu se obora rozkládá. Historie Obory Jelenice sahá až k roku 1805. Hlavními druhy zvěře chované v oboře jsou daněk skvrnitý, muflon, jelen Sika východní Dybowského, prase divoké a jelen lesní. Při lovu je každému loveckému hostu přidělen lovecký doprovod. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Obora Jelenice je nadále uzavřená, navzdory několika pravomocným rozsudkům soudů. Soudy opakovaně nařídily společnosti Opavská lesní, která je majitelem pozemků, její zpřístupnění. Věcí se nyní zabývá stavební úřad ve Fulneku. Má rozhodnout o odstranění černých staveb. Návrh podala radnice ve Vítkově, která za nepovolené stavby považuje brány na vyhledávané turistické stezce. ČTK o tom dnes informoval starosta Vítkova Pavel Smolka. Obora Jelenice je už uzavřená dva roky. Uzavřela ji společnost Opavská lesní, která je spoluvlastníkem pozemků a provozuje zde komerční lovy. Obhajuje to tím, že veřejnost ruší zvěř. O odstranění černých staveb měl původně rozhodovat stavební úřad Vítkov. Společnost ale podala námitku na podjatost. Krajský úřad Moravskoslezského kraje námitce vyhověl a případ předal do Fulneku. "Asi před měsícem jim vítkovský stavební úřad kompletní spis předal. Zatím se ale nic neděje. Rozhodnuto nebylo," uvedl Smolka. Vedoucí fulneckého stavebního úřadu Taťána Tomšů ČTK řekla, že řízení ještě neskončilo. "Je neveřejné, proto k němu nemůžeme poskytovat žádné informace. V tuto chvíli není ani žádná lhůta, do kdy bychom měli rozhodnout," uvedla. Spor o průchod oborou vedou zástupci Vítkova, Hradce nad Moravicí a Březové od jara 2020. Opavská lesní tehdy oboru uzavřela na základě rozhodnutí vítkovského stavebního úřadu. Krajský soud ale později rozhodnutí zrušil, obora má být podle něj veřejnosti přístupná. Firma pak podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě stížnost. Po celou tuto dobu nechávala prostor uzavřený. Nejvyšší správní soud (NSS) ale její stížnost zamítl. "Zájem veřejný je v tomto případě povýšen nad zájmem vlastníka," uvedl Smolka. Už dřív ale vyjádřil obavu z toho, že společnost Opavská lesní s otevřením obory nebude spěchat. To se potvrdilo a obora zůstává i po lednovém rozhodnutí NSS nepřístupná. Společnost Opavská lesní, spoluvlastník obory Jelenice, uvedla, že nepostupuje v rozporu se zákonem. Podstatou sporu u NSS byla především otázka, zda může orgán státní správy myslivosti vydat opatření obecné povahy, kterým veřejnosti celoročně zakáže vstup do honitby. NSS dospěl k závěru, že zákon o myslivosti takové absolutní a plošné uzavření neumožňuje. Jakékoliv omezování vstupu veřejnosti do honitby "musí být z povahy věci realizováno tak, že nevyloučí právo každého volně procházet krajinou a užívat les, jak garantují veřejnoprávní předpisy", uvedl předseda soudního senátu Viktor Kučera. Odkázal konkrétně na lesní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny. Případné omezení vstupu do honitby nebo jejích částí v konkrétně určených obdobích musí odpovídat skutečné potřebě chránit zvěř. Potřeba takového omezení se však podle soudu v řízení neprokázala. Soud poukázal na to, že obora Jelenice, kde její provozovatelé provozují komerční lovy, byla veřejnosti přístupná nejméně dvě desítky let. Obora je na Opavsku mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Rozkládá se na břehu řeky Moravice. V oboře žijí daňci, mufloni, jeleni či divoká prasata. Historie obory sahá do roku 1805. Ze soudního rozhodnutí plyne, že držitelem honitby je Honební společenstvo Březová Obora, firma GroCredit vlastní nemovitosti v oboře, stejně jako Opavská lesní, která je také uživatelem honitby. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

