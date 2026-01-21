https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obranci-zvirat-chystaji-protestni-akce-pred-prodejnami-coop
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Obránci zvířat chystají protestní akce před prodejnami COOP

21.1.2026 19:17 (ČTK)
Foto | Morgane Perraud / Unsplash
Organizace Obraz - Obránci zvířat chystá ve čtvrtek a pátek protestní happeningy před prodejnami řetězce COOP v několika krajích. Organizátoři o tom dnes informovali ČTK. Chtějí tak upozornit na to, že řetězec neodstoupil od prodeje vajec z klecových chovů, ačkoliv se podle nich k tomu zavázal jako další velké obchodní řetězce v Česku. Zástupce sítě COOP dnes zopakoval, že chce tato vejce přestat prodávat co nejdříve, ideálně před začátkem zákazu klecových chovů, který v Česku začne platit příští rok.
 
Organizace plánuje ve čtvrtek protest před prodejnami v obcích Brozany nad Ohří na Litoměřicku, Mimoň na Českolipsku, poté v Jičíně a Nymburku. V pátek chystá akce před prodejnami v Příbrami, Písku a Plzni. "Určitě nehodláme nijak zasahovat do poklidných aktivit. V minulosti jsme se opakovaně snažili vysvětlit aktivistům specifika našeho zásobování a budeme v tom pokračovat. Pevně věříme, že plánované aktivity nezatíží naše zaměstnance a zákazníky," uvedl řetězec.

Podle Lukáše Němčíka, místopředsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který je provozovatelem řetězce, preferuje COOP prodej českých vajec. "V tuto chvíli však není známo, kdy bude na trhu dostatek vajec z voliérových či podestýlkových chovů od českých dodavatelů," upozornil. "Naším záměrem není prodávat dovážená vejce, byť by šlo o vejce z podlahových chovů. Velmi si uvědomujeme nutnost etického zacházení se zvířaty, zároveň však klademe důraz na podporu českých farmářů," doplnil.

Českomoravská drůbežářská unie a Asociace českého tradičního obchodu varovaly, že nynější produkce neklecových vajec z alternativních chovů nestačí na pokrytí očekávané poptávky. To může způsobit výrazné cenové výkyvy a narušit stabilitu trhu. Situaci na trhu navíc podle unie a asociace významně komplikuje častý výskyt ptačí chřipky v posledních letech. "Ptačí chřipka může způsobit náhlé výkyvy v dostupnosti i ceně vajec v Evropě, potažmo v České republice," upozornily.

Po zveřejnění záběrů z velkochovů se obchodní řetězce před osmi lety zavázaly k tomu, že klecová vejce přestanou prodávat. K ukončení prodeje těchto vajec do konce roku 2025 se přihlásily všechny velké potravinové řetězce působící na českém trhu. Kaufland, Lidl, Albert, Penny i Globus k začátku letošního roku své slovo podle obránců zvířat dodržely. Billa, Rohlík, Košík nebo Delmart přechod dokončily dříve.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Krávy v kravíně Foto: Depositphotos Spolek zveřejnil záběry bití krav na šesti farmách, SVS je prověří plato vajec Foto: Pietroizzo Flickr Obránci zvířat kritizují řetězec COOP, že neodstoupil od klecových chovů Lev v kleci Foto: pcarrick777 pixabay Veterináři navrhnou odebrání zvířat ze zooparku ve Zvoli, odkud utekl lev

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist