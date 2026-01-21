Obránci zvířat chystají protestní akce před prodejnami COOP
Podle Lukáše Němčíka, místopředsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který je provozovatelem řetězce, preferuje COOP prodej českých vajec. "V tuto chvíli však není známo, kdy bude na trhu dostatek vajec z voliérových či podestýlkových chovů od českých dodavatelů," upozornil. "Naším záměrem není prodávat dovážená vejce, byť by šlo o vejce z podlahových chovů. Velmi si uvědomujeme nutnost etického zacházení se zvířaty, zároveň však klademe důraz na podporu českých farmářů," doplnil.
Českomoravská drůbežářská unie a Asociace českého tradičního obchodu varovaly, že nynější produkce neklecových vajec z alternativních chovů nestačí na pokrytí očekávané poptávky. To může způsobit výrazné cenové výkyvy a narušit stabilitu trhu. Situaci na trhu navíc podle unie a asociace významně komplikuje častý výskyt ptačí chřipky v posledních letech. "Ptačí chřipka může způsobit náhlé výkyvy v dostupnosti i ceně vajec v Evropě, potažmo v České republice," upozornily.
Po zveřejnění záběrů z velkochovů se obchodní řetězce před osmi lety zavázaly k tomu, že klecová vejce přestanou prodávat. K ukončení prodeje těchto vajec do konce roku 2025 se přihlásily všechny velké potravinové řetězce působící na českém trhu. Kaufland, Lidl, Albert, Penny i Globus k začátku letošního roku své slovo podle obránců zvířat dodržely. Billa, Rohlík, Košík nebo Delmart přechod dokončily dříve.
