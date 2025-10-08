https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obyvatele-bernartic-odmitli-vetrne-elektrarny-referendum-je-zavazne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Obyvatelé Bernartic odmítli větrné elektrárny, referendum je závazné

8.10.2025 21:31 | BERNARTICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EmmaLeP / Flickr
Obyvatelé Bernartic na Jesenicku se v místním referendu vyslovili proti stavbě větrných elektráren na katastru obce. Hlasováni je platné a závazné. ČTK to řekl starosta obce Aleš Chromík. Referendum bylo uspořádáno kvůli záměru společnosti VTE Jeseník ze skupiny First Wind postavit u Bernaritc, Velké Kraše a Kobylé nad Vidnavkou větrný park s až deseti turbínami. O stavbě větrníků hlasovali také obyvatelé Velké Kraše a Kobylé, i tam referenda dopadla v neprospěch větrných elektráren.
 
Obyvatelé Bernartic v referendu hlasovali o otázce, zda souhlasí s tím, aby obec neposkytla žádným způsobem součinnost k realizaci větrných elektráren na svém území a například učinila všechny kroky k tomu, aby územní plán obce neumožnil stavbu větrníků. Jedna z podotázek se týkala ukončení všech smluv ohledně připravovaných větrných elektráren, které doposud uzavřela.

Referendum je platné při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Referenda o větrných elektrárnách se v Bernarticích zúčastnilo 408 z 651 voličů, platných hlasů bylo 404. Na otázky odpovědělo kladně 324 voličů a záporně 80.

Investor chce postavit pět větrníků v Bernarticích, další čtyři v Kobylé a jednu větrnou elektrárnu ve Velké Kraši. "Tento počet vychází z důkladné analýzy území, která zohlednila jak geografické podmínky a větrný potenciál lokality, tak doporučení biologických expertů, potřebné odstupy od obytné zástavby a rovněž kapacitní možnosti elektrizační soustavy," uvedla firma VTE Jeseník. Větrníky mají být vysoké 203 metrů. Celkový maximální výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu.

Firma VTE Jeseník nabídla obcím v okolí větrného parku kompenzace, které tvoří finanční odměna pro obyvatele a platby do obecních rozpočtů. Každý dospělý obyvatel Bernartic a Kobylé by ročně dostával 10.000 korun. Ve Velké Kraši, kde je plánována jedna turbína, je částka poloviční. Obce mají dostat 500.000 korun ročně za každou elektrárnu. Bernartice by tak ročně obdržely 2,5 milionu korun, Kobylá dva miliony korun a Velká Kraš půl milionu. Odměny chce firma platit po celou dobu provozu větrného parku, tedy 25 let. Navyšovat se mají o inflaci.

Investoři do větrné energie v posledních letech soustředili pozornost v Olomouckém kraji hlavně na podhůří Nízkého Jeseníku. V některých obcích ale jejich záměry narážejí na odpor části obyvatel.O víkendu bylo kvůli tomu uspořádáno referendu i v Domašově u Šternberka na Olomoucku, obyvatelé se vyslovili pro stavbu větrných elektráren na území obce. Investor tam plánuje vztyčit tři větrníky.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

