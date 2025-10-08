Obyvatelé Bernartic odmítli větrné elektrárny, referendum je závazné
Referendum je platné při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Referenda o větrných elektrárnách se v Bernarticích zúčastnilo 408 z 651 voličů, platných hlasů bylo 404. Na otázky odpovědělo kladně 324 voličů a záporně 80.
Investor chce postavit pět větrníků v Bernarticích, další čtyři v Kobylé a jednu větrnou elektrárnu ve Velké Kraši. "Tento počet vychází z důkladné analýzy území, která zohlednila jak geografické podmínky a větrný potenciál lokality, tak doporučení biologických expertů, potřebné odstupy od obytné zástavby a rovněž kapacitní možnosti elektrizační soustavy," uvedla firma VTE Jeseník. Větrníky mají být vysoké 203 metrů. Celkový maximální výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu.
Firma VTE Jeseník nabídla obcím v okolí větrného parku kompenzace, které tvoří finanční odměna pro obyvatele a platby do obecních rozpočtů. Každý dospělý obyvatel Bernartic a Kobylé by ročně dostával 10.000 korun. Ve Velké Kraši, kde je plánována jedna turbína, je částka poloviční. Obce mají dostat 500.000 korun ročně za každou elektrárnu. Bernartice by tak ročně obdržely 2,5 milionu korun, Kobylá dva miliony korun a Velká Kraš půl milionu. Odměny chce firma platit po celou dobu provozu větrného parku, tedy 25 let. Navyšovat se mají o inflaci.
Investoři do větrné energie v posledních letech soustředili pozornost v Olomouckém kraji hlavně na podhůří Nízkého Jeseníku. V některých obcích ale jejich záměry narážejí na odpor části obyvatel.O víkendu bylo kvůli tomu uspořádáno referendu i v Domašově u Šternberka na Olomoucku, obyvatelé se vyslovili pro stavbu větrných elektráren na území obce. Investor tam plánuje vztyčit tři větrníky.
