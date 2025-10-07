https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obyvatele-domasova-u-sternberka-dali-v-referendu-zelenou-stavbe-vetrniku
Obyvatelé Domašova u Šternberka dali v referendu zelenou stavbě větrníků

7.10.2025 00:17 | ŠTERNBERK (ČTK)
Větrná elektrárna
Větrná elektrárna
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EssjayNZ / Flickr
Obyvatelé Domašova u Šternberka na Olomoucku se v referendu vyslovili pro stavbu větrných elektráren na území obce. Hlasování je platné a pro obec závazné. Referendum bylo vyhlášeno poté, co soukromý investor oznámil záměr postavit na okraji Domašova tři větrníky. Obec by z jejich provozu mohla po dobu 20 let získat do svého rozpočtu dohromady několik desítek milionů korun.
 
Obyvatelé Domašova hlasovali o otázce, zda souhlasí s tím, aby v katastrálním území obce byly vystavěny a provozovány větrné elektrárny. Referendum je platné při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Referenda o větrných elektrárnách se v Domašově u Šternberka zúčastnilo 204 z 282 voličů, účast byla 72 procent. Na otázku odpovědělo kladně 99 voličů a záporně 93. Kladnou odpověď tedy dalo 35 procent z celkového počtu voličů.

Společnost Meridian Nová Energie chce v katastru Domašova u Šternberka postavit a provozovat tři větrné elektrárny o výkonu 6‚2 megawattu (MW), jejichž celková výška může být až 246 metrů. Větrníky mají stát minimálně 1‚2 kilometru od nejbližšího domu v této obci a jeden kilometr od nejbližšího domu v Těšíkově. Investor už oslovil obec a nabídl jí kompenzace. Za každý zprovozněný větrník by Domašov dostal jednorázový příspěvek milion korun. V případě instalace tří větrných elektráren by pak od jejich provozovatele dostával roční paušální příspěvek zhruba 3‚3 milionu korun po dobu 20 let. Příspěvek by se každoročně navyšoval o inflaci.

Investoři do větrné energie v posledních letech soustředili pozornost v Olomouckém kraji hlavně na podhůří Nízkého Jeseníku. Mezi obcemi Hraničné Petrovice a Jívová vyrábějí elektřinu dvě větrné elektrárny, každá o výkonu 850 kilowattů (kW). Větrný park čítající devět stožárů s celkovým výkonem 18 MW je u nedaleké Lipiny. U Jívové investor nedávno postavil dalších pět větrníků s celkovým výkonem deset MW. Partnera pro stavbu větrných elektráren na svém území hledá Branná na Šumpersku.

V některých obcích ale záměry investorů narážejí na odpor. V pátek a dnes byla kvůli tomu uspořádána referenda také ve Velké Kraši, Kobylé nad Vidnavkou a Bernarticích na Jesenicku. V Kobylé a Velké Kraši se lidé vyslovili proti stavbě větrníků, výsledky referenda v Bernarticích zatím nebyly zveřejněny.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
