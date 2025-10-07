Obyvatelé Domašova u Šternberka dali v referendu zelenou stavbě větrníků
Společnost Meridian Nová Energie chce v katastru Domašova u Šternberka postavit a provozovat tři větrné elektrárny o výkonu 6‚2 megawattu (MW), jejichž celková výška může být až 246 metrů. Větrníky mají stát minimálně 1‚2 kilometru od nejbližšího domu v této obci a jeden kilometr od nejbližšího domu v Těšíkově. Investor už oslovil obec a nabídl jí kompenzace. Za každý zprovozněný větrník by Domašov dostal jednorázový příspěvek milion korun. V případě instalace tří větrných elektráren by pak od jejich provozovatele dostával roční paušální příspěvek zhruba 3‚3 milionu korun po dobu 20 let. Příspěvek by se každoročně navyšoval o inflaci.
Investoři do větrné energie v posledních letech soustředili pozornost v Olomouckém kraji hlavně na podhůří Nízkého Jeseníku. Mezi obcemi Hraničné Petrovice a Jívová vyrábějí elektřinu dvě větrné elektrárny, každá o výkonu 850 kilowattů (kW). Větrný park čítající devět stožárů s celkovým výkonem 18 MW je u nedaleké Lipiny. U Jívové investor nedávno postavil dalších pět větrníků s celkovým výkonem deset MW. Partnera pro stavbu větrných elektráren na svém území hledá Branná na Šumpersku.
V některých obcích ale záměry investorů narážejí na odpor. V pátek a dnes byla kvůli tomu uspořádána referenda také ve Velké Kraši, Kobylé nad Vidnavkou a Bernarticích na Jesenicku. V Kobylé a Velké Kraši se lidé vyslovili proti stavbě větrníků, výsledky referenda v Bernarticích zatím nebyly zveřejněny.
