Obyvatelé Jemnice v anketě odmítli záměr stavby velkochovu a masokombinátu

Obyvatelé Jemnice na Třebíčsku se v anketě vyslovili proti změně územního plánu, která by umožnila vznik velkochovu drůbeže a zpracovatelského masokombinátu. O změnu opakovaně usiluje společnost Zeobs. Proti záměru zveřejněnému loni vystupuje aktivně spolek Za dobrý život na Jemnicku, který se snaží vyvolat ke změně obecní referendum, anketa není pro zastupitelstvo závazná. V petici za referendum už je přes 750 podpisů, což překračuje zákonem požadovaných 20 procent oprávněných voličů, sdělil ČTK za spolek Karel Stober. Podle některých zastupitelů nebyla anketa jednoznačná.

"Nevidím tam nic zásadně proti. Třetina lidí řekla, že to nechce, třetina lidí, řekla, že ano a třetině lidí je to úplně jedno," řekl ČTK opoziční zastupitel Pavel Nevrkla (ODS). Ve městě s asi 4000 obyvateli mohli v anketě hlasovat lidé starší 18 let. Radnice rozdala 3250 anketních lístků, platných jich bylo odevzdáno 1758. Na nich se 71 procent lidí vyslovilo proti chovu drůbeže a 63 procent proti stavbě zpracovatelské výroby. "Nedělám z toho žádné závěry, anketa na mé rozhodování asi nebude mít žádný vliv," řekl Nevrkla. Jednotný postup při hlasování podle něho občanští demokraté v Jemnici dohodnutý nemají, sám je nerozhodnutý. "S potravinářskou výrobou asi problém nemám, s farmou zatím problém mám, ale není tam definitivní rozhodnutí," řekl Nevrkla.

Proti výstavbě se veřejně postavilo i místní sdružení KDU-ČSL, která má v zastupitelstvu dva členy. Proti je i starosta Jemnice Miloň Slabý (SNK).

Záměrem společnosti bylo nejprve stavět u Jemnice vedle velkochovu kuřat i vepřín. Jemnice původně záměry schválila. Po dohodě s majitelem společnosti Josefem Kolářem ale rozhodnutí změnila, záměr chovu prasat je zrušený. Podle místostarosty Zdeňka Hoška (SNK) je to ze strany společnosti vstřícné gesto. Loni v listopadu zastupitelé zrušili i souhlasy se změnami umožňujícími stavět drůbežárnu a masokombinát. Společnost o změny žádá znovu.

Původní investice byly podle starosty Slabého v hodnotě okolo miliardy korun, provozy by mohly zaměstnat na 200 lidí.

Zeobs vykázala v roce 2020 výsledek hospodaření po zdanění 594 000 korun, o rok dřív takřka 1,6 milionu Kč. Vyplývá to ze zveřejněné účetní závěrky. Společnost patří do Rhea Holdingu, který na svém webu uvedl, že obhospodařuje 21 000 hektarů půdy.

