Obyvatelé Kobylé řekli ne větrníkům, referendum je pro obec závazné

4.10.2025 19:41 | KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU (ČTK)
Obyvatelé Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku se v pátek a dnes v místním referendu vyslovili proti stavbě větrných elektráren v katastru obce. Hlasování o větrnících je platné a pro zastupitele závazné. Referendum bylo uspořádáno kvůli záměru společnost VTE Jeseník ze skupiny First Wind postavit u Kobylé nad Vidnavkou, Velké Kraše a Bernartic větrný park s až deseti turbínami. O stavbě větrníků hlasovali také obyvatelé Velké Kraše a Bernartic, výsledky referend zatím nebyly zveřejněny.
 
Obyvatelé Kobylé nad Vidnavkou v referendu hlasovali o tom, zda souhlasí s tím, aby obec neposkytla žádným způsobem součinnost k realizaci větrných elektráren na svém území a učinila všechny kroky k tomu, aby územní plán obce neumožnil stavbu větrníků. Jedna z podotázek se týkala souhlasu s ukončením všech smluv ohledně připravovaných větrných elektráren, které samospráva doposud uzavřela.

Referendum je platné při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Referenda o větrných elektrárnách se v Kobylé nad Vidnavkou zúčastnilo 209 z 311 voličů, účast tedy byla 67,2 procenta. Na otázky odpovědělo kladně 151 voličů, tedy 72,2 procenta osob, které se referenda zúčastnily. Z celkového počtu voličů v obci jich tak učinilo bezmála 49 procent.

V Kobylé nad Vidnavkou bylo v pátek a dnes uspořádáno i místní referendum o obnovení komunikace Dědinská a zachování železničních přejezdů v katastru obce. Iniciátoři hlasování tvrdí, že zrušením této komunikace by se zhoršila dopravní propustnost území a prodloužily by se dojezdové časy jednotek Integrovaného záchranného systému. V tomto hlasováni se obyvatelé vyslovili pro to, aby obec učinila všechny kroky směřující k zachování a obnovení místní komunikace a železničních přejezdů. I toto hlasování je platné a závazné.

Investor chce postavit pět větrníků v Bernarticích, další čtyři v Kobylé a jednu větrnou elektrárnu ve Velké Kraši. Větrníky mají být vysoké 203 metrů. Celkový maximální výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu. Firma VTE Jeseník nabídla obcím v okolí větrného parku kompenzace, které tvoří finanční odměna pro obyvatele a platby do obecních rozpočtů.

