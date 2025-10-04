Obyvatelé Kobylé řekli ne větrníkům, referendum je pro obec závazné
Referendum je platné při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Referenda o větrných elektrárnách se v Kobylé nad Vidnavkou zúčastnilo 209 z 311 voličů, účast tedy byla 67,2 procenta. Na otázky odpovědělo kladně 151 voličů, tedy 72,2 procenta osob, které se referenda zúčastnily. Z celkového počtu voličů v obci jich tak učinilo bezmála 49 procent.
V Kobylé nad Vidnavkou bylo v pátek a dnes uspořádáno i místní referendum o obnovení komunikace Dědinská a zachování železničních přejezdů v katastru obce. Iniciátoři hlasování tvrdí, že zrušením této komunikace by se zhoršila dopravní propustnost území a prodloužily by se dojezdové časy jednotek Integrovaného záchranného systému. V tomto hlasováni se obyvatelé vyslovili pro to, aby obec učinila všechny kroky směřující k zachování a obnovení místní komunikace a železničních přejezdů. I toto hlasování je platné a závazné.
Investor chce postavit pět větrníků v Bernarticích, další čtyři v Kobylé a jednu větrnou elektrárnu ve Velké Kraši. Větrníky mají být vysoké 203 metrů. Celkový maximální výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu. Firma VTE Jeseník nabídla obcím v okolí větrného parku kompenzace, které tvoří finanční odměna pro obyvatele a platby do obecních rozpočtů.
