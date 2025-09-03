Obyvatelé Lišova včetně vedení obce nesouhlasí s rozšířením skládky u města
Lidé poukazovali také na šířící se zápach a obavu z jeho zvýšení, několik požárů, které tu byly v minulosti, zničení krajinného rázu, kontaminaci půdy, na staré ekologické zátěže. Krajský úřad na základě dokumentace EIA, podnětů a posudku vydá stanovisko.
Dovážení popílku ze spalovny ZEVO České Budějovice vyvracel ma veřejném projednávání projektový manažer společnosti FCC Jaroslav Šťastný. Jeden odpad je mimo jiné popílek a reakční zbytky, to do Lišova podle něj nepůjde, takový odpad se musí zpracovat a uložit na skládku k tomu určenou. "Druhý odpad, který vzniká při spalovacích procesech, je struska, škvára, popel, který při výstupu ze ZEVA projde přes vodní uzávěr a tento materiál je vhodný pro zajištění skládky, že se to zhutní," řekl Šťastný. Ale jestli se tam bude vozit nebo, to záleží na provozovateli ZEVO.
Areál se dělí na dvě části. Jednu provozuje společnost FCC, druhou CLAY CB. Odpad do obou částí dováží FCC, která chce skládku rozšířit na území mezi těmito části. Zde jde o právní spor mezi firmou a městem o to, zda tu může být skládka, nebo ne. "Spor je o tom, jestli rekultivace znamená zasypání skládky, ozelenění, nějaká vodní plocha, něco, aby to vypadalo krajině hezky. To tvrdíme my za město Lišov. Anebo rekultivace je - nejdřív 15 let budu skládkovat a potom tři roky rekultivovat. To tvrdí logicky provozovatel skládky," řekl Radek Boček, který pro Lišov připravuje územní plány a jejich změny.
Firma FCC napadla žalobou jednu změnu územního plánu. V současnosti krajský soud řízení přerušil a čeká na přezkoumání krajským úřadem.
Skládkování v této oblasti začalo na začátku 80. let minulého století zavážením bývalého vytěženého prostoru po cihlářských hlínách. Umísťování odpadů pokračovalo v 90. letech a postupně se skládka rozšiřovala.
