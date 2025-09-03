https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obyvatele-lisova-vcetne-vedeni-obce-nesouhlasi-s-rozsirenim-skladky-u-mesta
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Obyvatelé Lišova včetně vedení obce nesouhlasí s rozšířením skládky u města

3.9.2025 21:47 | LIŠOV (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Obyvatelé jihočeského Lišova včetně vedení obce nesouhlasí s rozšířením skládky u města. Rozšířit ji chce společnost FCC Česká republika, která se mimo jiné v Českých Budějovicích stará o svoz odpadu. Kapacitu skládky chce zvýšit dvojnásobně na 350 000 metrů krychlových s životností do roku 2035. Důvodem je to, že kapacita se naplní. Lidé proti tomu sepsali dvě petice, které odeslali na krajský úřad. Firma kromě získání kladného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) musí ještě vyřešit soudní spor s městem Lišov o územní plán, který se skládkováním nepočítá.
 
"Obáváme se vůbec rozšíření té skládky, město je zatíženo skládkováním už dlouhodobě. Prašnost, odlétávání jemnějších částí ze skládky, tím trpí obyvatelé v dosahu stávající skládky, také nám vadí, že to s námi nikdo nekonzultoval a je to mimo stávající územní plán. A obáváme se, že když vznikne spalovna ZEVO v Českých Budějovicích, že by se sem mohl vozit na skládkování popílek,“ řekl ČTK starosta Pavel Dvořák (SNK Lišovsko). Město se svou zástavbou rozšiřuje a zastavěné lokality se ke skládce přibližují.

Lidé poukazovali také na šířící se zápach a obavu z jeho zvýšení, několik požárů, které tu byly v minulosti, zničení krajinného rázu, kontaminaci půdy, na staré ekologické zátěže. Krajský úřad na základě dokumentace EIA, podnětů a posudku vydá stanovisko.

Dovážení popílku ze spalovny ZEVO České Budějovice vyvracel ma veřejném projednávání projektový manažer společnosti FCC Jaroslav Šťastný. Jeden odpad je mimo jiné popílek a reakční zbytky, to do Lišova podle něj nepůjde, takový odpad se musí zpracovat a uložit na skládku k tomu určenou. "Druhý odpad, který vzniká při spalovacích procesech, je struska, škvára, popel, který při výstupu ze ZEVA projde přes vodní uzávěr a tento materiál je vhodný pro zajištění skládky, že se to zhutní," řekl Šťastný. Ale jestli se tam bude vozit nebo, to záleží na provozovateli ZEVO.

Areál se dělí na dvě části. Jednu provozuje společnost FCC, druhou CLAY CB. Odpad do obou částí dováží FCC, která chce skládku rozšířit na území mezi těmito části. Zde jde o právní spor mezi firmou a městem o to, zda tu může být skládka, nebo ne. "Spor je o tom, jestli rekultivace znamená zasypání skládky, ozelenění, nějaká vodní plocha, něco, aby to vypadalo krajině hezky. To tvrdíme my za město Lišov. Anebo rekultivace je - nejdřív 15 let budu skládkovat a potom tři roky rekultivovat. To tvrdí logicky provozovatel skládky," řekl Radek Boček, který pro Lišov připravuje územní plány a jejich změny.

Firma FCC napadla žalobou jednu změnu územního plánu. V současnosti krajský soud řízení přerušil a čeká na přezkoumání krajským úřadem.

Skládkování v této oblasti začalo na začátku 80. let minulého století zavážením bývalého vytěženého prostoru po cihlářských hlínách. Umísťování odpadů pokračovalo v 90. letech a postupně se skládka rozšiřovala.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kamion Foto: Depositphotos Odvoz nelegálního německého odpadu z ČR začne 8. září, uvedl bavorský úřad Bagr nakládá papírový odpad v hale Foto: svyatoslavlipik Depositphotos Stonava odmítá centrum odpadů, projekt chce zastavit i soudní cestou Hořící skládka Foto: Depositphotos MŽP: Přibývá požárů skládek odpadů, plánované jsou preventivní kontroly zařízení

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 14

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 7

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 74

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem: Letní nebe nad Riviérou ovládli ostříži a řeku pod nimi chránění morčáci

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist