Obyvatelé Malawi podávají žalobu na organizaci, jejíž sloni zabili deset lidí

Lidé žijící poblíž malawiského národního parku podávají žalobu na nevládní organizaci, která do oblasti přesunula 263 slonů a ti zabili nejméně deset lidí. Napsal to web deníku The Guardian.Mezinárodní fond na ochranu zvířat (IFAW) do národního parku Kasungu na západě země před třemi roky přepravil 263 slonů. Kvůli tomu na organizaci podalo deset lidí žalobu a požadují, aby vybudovala oplocení v 167 okolních vesnicích a odškodnila místní za škody, které sloni napáchali.

Místní komunity uvedly, že od července 2022 do listopadu 2024 kvůli zvířatům zemřelo deset lidí a osiřelo 50 dětí. Osm lidí zemřelo po přímém střetu s chobotnatcem, zatímco dva další zabil hroch a hyeny, kteří napadli lidi kvůli pohybu slonů. Tlustokožci podle místních také požírají jejich úrodu a rozdupávají pole, čímž ohrožují jejich živobytí.

"Moji půdu zničili (loni v dubnu a květnu) pětkrát. Pěstoval jsem kukuřici, cukrovou třtinu, rýži a fazole. Všechno bylo pryč. Před jejich přemístěním jsem někdy sklidil 35 pytlů rýže, letos nemám nic," řekl jeden z farmářů.

Žalobce zastupuje britská advokátní kancelář Leigh Day, která chce případ předložit britskému nejvyššímu soudu. Sama nevládní organizace pak ve svém prohlášení uvedla, že odmítá jakékoliv obvinění z protiprávního jednání a že se při přesunu slonů řídila mezinárodními postupy.

"IFAW je hluboce zarmoucen všemi případy střetů mezi lidmi a divokými zvířaty v Kasungu a jeho okolí, kde se snaží podporovat soužití obou stran," řekl mluvčí organizace s tím, že odpovědnost za své národní parky má vláda této východoafrické země.

"Potřebujeme, aby nás odškodnili a park ohradili, jinak by měli najít jiný způsob, jak nás a naši úrodu ochránit. Nemůžeme nic dělat, protože jsme jen lidské bytosti - známe zákon, slony napadnout nemůžeme. Chceme jen ochranu. Jsme mírumilovní lidé, nechceme válku mezi námi a slony. Chceme jen mír," řekl jeden z žalujících obyvatel.

