Obyvatelé Maletína na Šumpersku se postavili proti stavbě dalších větrníků
Výsledek hlasování musí starosta oznámit do pěti dnů ministerstvu vnitra. ČTK pracovnice úřadu sdělila, že lidé byli proti výstavbě a odkázala na facebookové stránky Maletín proti VTV. Podle nich je referendum platné a ve všech třech otázkách zvítězila odpověď ano. "Výsledek referenda vyjadřuje nesouhlas občanů s výstavbou větrných elektráren na území naší obce a směřuje k tomu, aby jejich výstavbě bylo zabráněno," uvedli zástupci iniciativy.
V Maletíně loni začaly fungovat tři větrné elektrárny, které postavila společnost TCN energie. Další tři tam chce instalovat. Maletín má s investorem od začátku loňského roku smlouvu o společném podniku na vybudování a provoz větrníků. "Tento obchodní model přinese obci roční příjmy z jedné věže přibližně 3,5 milionu korun," uvedla již dříve firma.
Se stavbou větrníků ale nesouhlasí část obyvatel Maletína. "Výnos jsou nádherná čísla - ty elektrárny ale stárnou, jsou více poruchové. Náklady na provoz, opravu a servis budou čím dál vyšší, což znamená, že zisk pro obec bude čím dál tím nižší. Je to hazard s krajinou, ty elektrárny tady budou stát - ty už nikdo nezboří," uvedl na síti jeden z aktérů referenda.
Starosta Maletína Miroslav Flášar (Strana zelených) ČTK dříve řekl, že smlouvu s firmou TCN Energie uzavřelo předchozí vedení obce. Samospráva je tak nyní ve složité situaci, kdy musí ctít smluvní podmínky a zároveň výsledek referenda. Za nedodržení smluvních ujednání mohou Maletínu hrozit sankce. Podle starosty mělo být referendum před podpisem smlouvy.
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