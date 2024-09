Obyvatelé Mirovic odmítli v referendu výstavbu fotovoltaické elektrárny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelé Mirovic na Písecku v referendu odmítli výstavbu fotovoltaické elektrárny o rozloze 27 hektarů. Postavit ji chce společnost ib vogt Czech v blízkosti obce Touškov. Referenda se zúčastnilo 477 lidí, což je 39,52 procenta oprávněných voličů. Proti výstavbě hlasovalo 429 lidí, 43 bylo pro, jeden se zdržel a čtyři hlasy byly neplatné. Vyplývá to ze zápisu zveřejněném na webu města. Lidé se obávají znehodnocení pozemků, zničení krajinného rázu a vlhkosti."Pro zastupitelstvo je výsledek platný a závazný. V praxi to znamená, že pokud firma přijde s návrhem nějaké smlouvy, zastupitelé jsou referendem vázáni nepřistoupit na ni, neschválit. Ale co bude dál, pokud firma bude žádat o stavbu bez našeho souhlasu, to nikdo neví. Může pak rozhodovat jiný úřad, třeba energetický,“ řekl starosta Josef Vejšický (Pro Mirovice).

Elektrárna by měla stát v severně od Touškova, v němž je registrováno 25 adres, ve vzdálenosti 200 metrů za horizontem na pozemcích soukromníka, který je firmě pronajme. Od obce Řeteč by byla vzdušnou čarou vzdálená 0,8 kilometru, od obce Ohař 1,4 kilometru. Obě malá sídla stejně jako Touškov spadají pod Mirovice. Podle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je možné v této lokalitě postavit elektrárnu na obnovitelné zdroje.

Firma ib vogt Czech nabízí obci finanční kompenzace 500 000 korun ročně po dobu fungování elektrárny a 1,5 milionu korun při jejím spuštění. Společnost by mohla v okolí areálu elektrárny například vysadit stromy, založit louky nebo pastviny pro ovce. "Likvidaci celé elektrárny po ukončení provozu bude mít na starost investor a uvedeme pozemky do původního stavu," řekl ČTK dříve ředitel projektu Pavel Sajner. Životnost elektrárny je 30 až 40 let.

Investorem je ib vogt Czech. Firma vznikla v roce 2021. Zabývá se rozvojem, výstavbou a provozem velkých solárních projektů v celé České republice. Je součástí německé společnosti ib vogt, založené v roce 2002, která působí ve 30 zemích po světě a zaměstnává více než 700 lidí.

reklama