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Obyvatelé označí v mapě cenná místa Pardubického kraje kvůli možným elektrárnám

16.7.2026 01:43 | PARDUBICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Pardubický kraj pokračuje v přípravě územní studie, která prověří možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie na území regionu, zejména větrných a fotovoltaických elektráren. Do jejího zpracování zapojí i obyvatele a návštěvníky kraje prostřednictvím on-line pocitové mapy nazvané Hodnoty krajiny Pardubického kraje, uvedlo hejtmanství. Kraj již dříve kritizoval stát za vymezení akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren, i když se nyní jejich počet snížil ze čtyř na dvě. Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy by bylo vhodné veřejnost zároveň informovat o potřebnosti rozvoje větrné a solární energetiky.
 
"Při přípravě územní studie nechceme vycházet pouze z odborných dat a technických podkladů. Důležité je pro nás také to, jak krajinu vnímají lidé, kteří v ní žijí, pracují nebo ji navštěvují. Pocitová mapa nám pomůže lépe poznat místa, která veřejnost považuje za cenná, charakteristická nebo jinak významná," uvedl radní Pardubického kraje zodpovědný za územní plánování Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Účastníci mohou v on-line mapě označit například oblíbené výhledy, přírodní a kulturní dominanty, části krajiny s jedinečnou atmosférou nebo místa, která jsou důležitá pro místní obyvatele. Vyplnění zabere několik minut. Mapa není hlasováním pro nebo proti konkrétním projektům, záměrům či lokalitám a sama o sobě nerozhoduje o umístění žádného zařízení. Jejím cílem je získat informace o hodnotách, které lidé s krajinou Pardubického kraje spojují. Výsledky budou jedním z podkladů pro vyhodnocení krajinných hodnot při zpracování územní studie.

Chalupa ČTK řekl, že pocitová mapa by bez dalších informací mohla vést k tomu, že lidé označí jako cenná většinu míst ve svém okolí, což by mělo negativní vliv na výstavbu energetických zdrojů. "Pak bude záležet na interpretaci a použití výsledků. Měl bych obavy z nějakého zneužití," uvedl Chalupa.

Do pocitové mapy je možné se zapojit prostřednictvím odkazu nebo načtením QR kódu na informačním plakátu. Podněty je možné zasílat do 7. září.

Krajští radní již dříve odmítli návrh akceleračních zón na území regionu, podle nich materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj dostatečně nechrání sídla, krajinný ráz ani kvalitu života obyvatel dotčených obcí. Rozvoj větrné energetiky podle nich musí postupovat citlivě a s respektem ke specifikům jednotlivých území. Ministerstvo pro místní rozvoj z něj nakonec vypustilo dvě oblasti kolem obcí Pomezí a Mikuleč na Svitavsku, zůstaly lokality Trstěnice a Karle, hejtmanství požadovalo jejich zmenšení.

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