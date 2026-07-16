Obyvatelé označí v mapě cenná místa Pardubického kraje kvůli možným elektrárnám
Účastníci mohou v on-line mapě označit například oblíbené výhledy, přírodní a kulturní dominanty, části krajiny s jedinečnou atmosférou nebo místa, která jsou důležitá pro místní obyvatele. Vyplnění zabere několik minut. Mapa není hlasováním pro nebo proti konkrétním projektům, záměrům či lokalitám a sama o sobě nerozhoduje o umístění žádného zařízení. Jejím cílem je získat informace o hodnotách, které lidé s krajinou Pardubického kraje spojují. Výsledky budou jedním z podkladů pro vyhodnocení krajinných hodnot při zpracování územní studie.
Chalupa ČTK řekl, že pocitová mapa by bez dalších informací mohla vést k tomu, že lidé označí jako cenná většinu míst ve svém okolí, což by mělo negativní vliv na výstavbu energetických zdrojů. "Pak bude záležet na interpretaci a použití výsledků. Měl bych obavy z nějakého zneužití," uvedl Chalupa.
Do pocitové mapy je možné se zapojit prostřednictvím odkazu nebo načtením QR kódu na informačním plakátu. Podněty je možné zasílat do 7. září.
Krajští radní již dříve odmítli návrh akceleračních zón na území regionu, podle nich materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj dostatečně nechrání sídla, krajinný ráz ani kvalitu života obyvatel dotčených obcí. Rozvoj větrné energetiky podle nich musí postupovat citlivě a s respektem ke specifikům jednotlivých území. Ministerstvo pro místní rozvoj z něj nakonec vypustilo dvě oblasti kolem obcí Pomezí a Mikuleč na Svitavsku, zůstaly lokality Trstěnice a Karle, hejtmanství požadovalo jejich zmenšení.
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