Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy
S názorem nespokojených obyvatel Trojanovic souhlasí starosta obce Novotný. "Vnímám záměr jako příliš velký. Nejraději bychom chtěli rekonstrukci ve stejných či velmi podobných dimenzích," řekl. On i Pícha upozorňují na to, že investor chce výrazně zvýšit kapacitu asi 15 let uzavřeného hotelu, který má aktuálně 23 pokojů a podlažní plochu 3500 metrů čtverečních. Po přestavbě by se měla zvýšit na 20 000 metrů čtverečních.
"Domnívám se, že při takovém navýšení kapacity se už nemůže jednat o rekonstrukci, ale novostavbu. Pak by tento záměr byl i v rozporu s územím plánem. Ten totiž v dané lokalitě umožňuje stavět ubytovací zařízení s maximálně 50 lůžky," uvedl starosta.
Společnost se k případu nechce vyjadřovat. "Záležitost převzalo naše právní oddělení. Oficiální stanovisko oznámíme příští týden," sdělila ČTK pracovnice firmy Ivana Gellrichová.
Developer podle Píchy plánuje navýšit zastavěnou plochu ze stávajících 1350 metrů čtverečních o dalších 4525 metrů čtverečních. "Výsledkem má být kapacita přes 300 lůžek a zásadní proměna charakteru lokality," řekl Pícha. Obyvatelé podle něj upozorňují na přetížení místních silnic, zvýšenou dopravní zátěž, nedostatek vodních zdrojů v oblasti sužované suchem i riziko narušení cenných ekosystémů a krajinného rázu. Míní, že projekt nerespektuje charakter CHKO ani potřeby místní komunity. "Tento projekt není revitalizací, ale nepřiměřenou urbanizací citlivého území," soudí Pícha.
Zásadní pro další vývoj projektu bude vyjádření Správy CHKO Beskydy, která posoudí jeho soulad s ochranou přírody a krajiny. Lenka Vykoukalová, která má v CHKO na starost územní plánování, krajinný ráz a výstavbu, to ČTK potvrdila. "Budeme se k tomu muset vyjádřit. Oficiálně nám ale žádná žádost ještě nedorazila," řekla. Dodala, že o záměru zatím mají jen informace z doslechu.
