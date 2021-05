Obyvatelé Uhelné žádají, aby se důl Turów nepřibližoval k české hranici

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jiří Bernard / Wikimeda Commons Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, ta stejně jako důl patří společnosti PGE.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelům Uhelné na Liberecku nestačí kompenzace z Polska, žádají, aby se hnědouhelný důl Turów nerozšiřoval k české hranici. Otevřeným dopisem, který má ČTK k dispozici, se Sousedský spolek Uhelná obrací na ministry i libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj). Uhelná a sousední Václavice jsou na české straně polskému hnědouhelnému dolu nejblíž. Už teď mají tamní obyvatelé problémy s mizející vodou, a nechtějí se za pár let dívat přímo do těžební jámy.

"Každým dnem se směrem k našim domovům přibližují rypadla a prohlubují se negativní vlivy, které těžba způsobuje. Dopadají v prvé řadě na nás, obyvatele příhraničních obcí, ale také na další tisíce lidí žijících v Libereckém kraji. Poslední studie České geologické služby zjistila, že množství odtékající vody z českého území se dál zvyšuje, jen v loňském roce poklesla hladina spodní vody o neuvěřitelných osm metrů. Přitom již dnes lidé v sousedních Václavicích pociťují nedostatek vody ve studních a v některých měsících roku vodu nemají vůbec. Proto by podle našeho přesvědčení byla v této situaci, kdy máme všechny trumfy v rukách, zásadní chyba žalobu stáhnout na základě nyní navrhované dohody," uvádí se v otevřeném dopise.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, ta stejně jako důl patří společnosti PGE. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedních zemí o šest let prodloužilo firmě koncesi na těžbu. Letos v dubnu polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka povolil těžbu do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní terénu. Obyvatelé příhraničí se obávají ztráty pitné vody, hluku a zvýšené prašnosti. Negativní dopady na české území potvrzují i měření. Evropský soud minulý pátek předběžným opatřením nařídil těžbu zastavit, Poláci to odmítli.

Dopis Sousedského spolku Uhelná je reakcí na informace, že Česko jedná o uzavření dohody s Polskem, jejímž obsahem má být primárně úhrada kompenzací za vodní infrastrukturu a monitoring.

"Jsme tímto postupem zděšeni. Vyjednání budoucích kompenzací a následné stažení žaloby neřeší urgentní ohrožení nedostatkem pitné vody. Hlavní podmínkou, která musí být obsahem této dohody je proto právě nepřibližování těžby k české hranici," stojí v otevřeném dopise.

Soudní dvůr Evropské unie se podle lidí z Uhelné minulý pátek Česka zastal a potvrdil, že hrozící škody na zdraví českých obyvatel a životního prostředí jsou nevratné a nenahraditelné. "Zatímco na polské straně se jedná o škody finanční povahy, které nahraditelné jsou. Polsko dlouhodobě tvrdí, že těžba na naši zemi nemá žádný vliv a odmítá změnit svůj plán těžit pár desítek metrů od společné hranice až do roku 2044. Při povolování těžby ignorovalo českou vládu, která vydala negativní stanovisko v procesu EIA," připomíná v otevřeném dopisu Spolek.

Podle odpůrců rozšíření Polsko dlouhodobě šíří dezinformace, že těžbu nelze přerušit kvůli energetické bezpečnosti. Polští experti přitom potvrdili, že přerušení je možné a po roce 2026 se polská síť bez Turówa obejde, uvádí spolek. "Dokud se bude těžba přibližovat k našim domovům, ohrožení ztrátou vody trvá a zbudování vodovodů v okolních obcích je otázkou mnoha let," upozorňují ve svém dopise členové Spolku.

"Chápu obavy Sousedského spolku Uhelná. Dlouhodobě bojuji za zájmy lidí našeho regionu," řekl dnes v reakci ČTK Půta. Mezinárodní dohoda je ale podle něj lepší než nejistý výsledek soudních sporů. "Proto odmítám hrát vabank o to, jaké bude další rozhodnutí Soudního dvora EU. Podle mého názoru je nyní, v situaci, kdy evropský dvůr dal zapravdu České republice, třeba dále s polskou stranou jednat o podmínkách, které ochrání region dotčený těžbou," dodal liberecký hejtman.

reklama