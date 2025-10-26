https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obyvatele-vanocniho-ostrova-pomahaji-migrujicim-krabum-hrabemi-i-fukary
Obyvatelé Vánočního ostrova pomáhají migrujícím krabům hráběmi i fukary

26.10.2025 17:21 | MELBOURNE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | John Tann / Flickr
Desítky milionů červených krabů se pustily do každoroční migrace na australském Vánočním ostrově, kde se pravidelně vydávají množit do oceánu. A mnohem méně početná lidská populace ostrova jim při jejich cestě pomáhá hráběmi i fukary na listí, napsala agentura AP.
 
Výkonná manažerka Národního parku Vánočního ostrova Alexia Jankowskiová uvedla, že na malém australském ostrovním území v Indickém oceánu žije až 200 milionů endemického druhu kraba s latinským názvem Gecarcoidea natalis. Až 100 milionů z nich se pravidelně vydává z lesních nor na pobřeží.

Každoroční krabí odyseu spustil o víkendu začátek letních dešťů na jižní polokouli. Během poledne se krabi snaží ukrýt ve stínu, ale časně ráno a v pozdním odpoledni se červený koberec korýšů vydává na pomalý pochod po silnicích, cestách i zahradách. Jejich 1200 lidských sousedů na ostrově se snaží ze všech sil, aby krabí armádě neublížili.

"Někteří lidé by je mohli pokládat za otravnou nepříjemnost, ale většina z nás pokládá za privilegium, že tohle můžeme zažívat. Krabi si nevybírají, kudy půjdou. Potřebují se dostat na pobřeží, a tak tam prostě míří. Když necháte otevřené dveře do domů, můžete po návratu najít obývací pokoj plný červených krabů. Někteří lidé je ráno odhrabávají hráběmi z příjezdové cesty, aby mohli odjet a neublížili jim," dodala Jankowskiová.

Na pobřeží se krabi třou a samičky vypustí oplodněná vajíčka do moře při vysokém přílivu 14. nebo 15. listopadu během poslední čtvrti Měsíce. Krabí potěr stráví měsíc v oceánu v podobě larev, než se jako droboučcí krabi vrátí zpátky na Vánoční ostrov.

"Mláďata jsou velká jen asi jako polovina nehtu. Ta nemůžeme hrabat hráběmi, protože bychom je rozdrtili. A tak na ně používáme fukary na listí," řekla Jankowskiová. "Asi měsíc po krabím tření se všichni vydáme na pobřeží a vypadáme docela k popukání, protože máme všichni na zádech ty fukary a odfukujeme maličké krabíky ze silnic, aby jim neublížila auta," dodala.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
