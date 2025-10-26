Obyvatelé Vánočního ostrova pomáhají migrujícím krabům hráběmi i fukary
Každoroční krabí odyseu spustil o víkendu začátek letních dešťů na jižní polokouli. Během poledne se krabi snaží ukrýt ve stínu, ale časně ráno a v pozdním odpoledni se červený koberec korýšů vydává na pomalý pochod po silnicích, cestách i zahradách. Jejich 1200 lidských sousedů na ostrově se snaží ze všech sil, aby krabí armádě neublížili.
"Někteří lidé by je mohli pokládat za otravnou nepříjemnost, ale většina z nás pokládá za privilegium, že tohle můžeme zažívat. Krabi si nevybírají, kudy půjdou. Potřebují se dostat na pobřeží, a tak tam prostě míří. Když necháte otevřené dveře do domů, můžete po návratu najít obývací pokoj plný červených krabů. Někteří lidé je ráno odhrabávají hráběmi z příjezdové cesty, aby mohli odjet a neublížili jim," dodala Jankowskiová.
Na pobřeží se krabi třou a samičky vypustí oplodněná vajíčka do moře při vysokém přílivu 14. nebo 15. listopadu během poslední čtvrti Měsíce. Krabí potěr stráví měsíc v oceánu v podobě larev, než se jako droboučcí krabi vrátí zpátky na Vánoční ostrov.
"Mláďata jsou velká jen asi jako polovina nehtu. Ta nemůžeme hrabat hráběmi, protože bychom je rozdrtili. A tak na ně používáme fukary na listí," řekla Jankowskiová. "Asi měsíc po krabím tření se všichni vydáme na pobřeží a vypadáme docela k popukání, protože máme všichni na zádech ty fukary a odfukujeme maličké krabíky ze silnic, aby jim neublížila auta," dodala.
