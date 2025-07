Oceláři odmítají návrh Evropské komise snížit do roku 2040 emise oxidu uhličitého o 90 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ocelářská unie odmítá návrh Evropské komise (EK) snížit do roku 2040 emise oxidu uhličitého o 90 procent ve srovnání s rokem 1990. Odvětví totiž schází podmínky nutné pro realizaci dekarbonizačních projektů a nařízení by tak mohlo vést ke zničení ocelářství v Evropě. Ocelářská unie to uvedla ve vyjádření zveřejněném ve středu na webových stránkách. Evropská komise 2. července navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 i navzdory výhradám některých států, například České republiky, které chtěly tento krok odložit. Čeští a evropští oceláři se vůči cílům EU směřujícím k uhlíkové neutralitě vymezují dlouhodobě.Stanovení dílčího cíle má zajistit dosažení hlavního deklarovaného cíle sedmadvacítky, a sice takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050. V současnosti má EU také cíl snížit množství emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990.

"Jde o ambici, která by pravděpodobně nebyla splnitelná ani za ideálních podmínek. Mnohá průmyslová odvětví však dnes i díky 'zelené politice' EU a levným dovozům zpoza hranic nadále prochází nejhorší krizi v historii, ocelářství nevyjímaje. V evropském ocelářství se za posledních 20 let snížila výroba o třetinu a stále roste míra dovozů na úkor vývozu," uvedla Ocelářská unie.

Na modernizaci hutí a vznik ekologičtějších pecí mohou oceláři v dnešní době čerpat finanční podporu. Ta je financovaná z emisních povolenek či státních a evropských dotací. Firmy, které ale nestihnou včas dekarbonizovat, budou muset podle ocelářů kupovat dražší povolenky a ve větším množství. To pro ně může být likvidační.

Investice spojené s přechodem na ekologičtější výrobu navíc někteří výrobci oceli odkládají. Jedním z nich jsou například také Třinecké železárny, momentálně jediný výrobce oceli v ČR. Železárny chtěly dokončit stavbu elektrické obloukové pece, která je klíčovým prvkem pro změnu v technologii výroby oceli, v roce 2028. Nakonec ale termín posunuly o dva roky. Důvodem je podle podniku mimo jiné nedostatečná veřejná podpora.

Odvětví podle ocelářů dává naději na zlepšení podmínek například Akční plán pro ocel a kovy, představený Evropskou komisí v druhé polovině března. Ten zahrnuje opatření na snížení nákladů na energie pro průmysl a podporuje dekarbonizaci ocelářského průmyslu. Konkrétní řešení ale podle Ocelářské unie ještě představeny nebylo.

Podle Ocelářské unie může nedostatek oceli mít negativní dopad na stavby, obranný průmysl, energetiku či dopravu. Bez oceli pak podle ní ale nepůjde ani naplnit klimatické cíle, ocel se totiž může používat i při stavbě větrníků či fotovoltaických elektráren.

Shoda ohledně nového klimatického cíle EU pro rok 2040 není ani mezi europoslanci. Zatímco zástupci frakcí Zelených, socialistů a demokratů Levice či Obnova Evropy návrh na ambicióznější klimatické cíle podpořili, europoslanci z řad Evropských konzervativců a reformistů, frakce Patrioti pro Evropu či frakce Evropa suverénních národů jej zkritizovali.

reklama