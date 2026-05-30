Ocenění v anketě Statečné psí srdce získalo za rok 2025 pět psů
Mezi neslužebními psy získal ocenění kříženec vlčáka a rotvajlera Ron. Loni v únoru přivolal pomoc své majitelce, která na zahradě omdlela, poranila si koleno a zůstala ležet venku v mrazu. Ron svým štěkotem upozornil kolemjdoucí policejní hlídku a následně policisty dovedl přímo ke zraněné ženě. Podle majitelky jí tím zachránil život. "V krizových chvílích totiž nerozhoduje jen výcvik, ale především oddanost, intuice a schopnost vycítit, že jde o život," uvedl jeden z pořadatelů.
V kategorii Spící srdce pořadatelé oceňují psy in memoriam. Za loňský rok cenu získal velký knírač Gandall Venduno z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Během své služby se podílel na řadě pátracích akcí v náročném terénu a opakovaně pomohl při hledání pohřešovaných osob. Patřil mezi spolehlivé vyhledávací psy, kteří zasahují v situacích, kde rozhodují minuty.
Mezi dlouhodobě pomáhajícími psy získala ocenění fenka zlatého retrívra Tara of Clear Passion, která působí jako asistenční pes. Své majitelce pomáhá při zvládání posttraumatické stresové poruchy i v krizových situacích, kdy dokáže včas rozpoznat přicházející epileptické záchvaty a signalizovat je. Díky tomu přispívá k větší samostatnosti a bezpečí v každodenním životě.
Mezi oceněnými byl také německý krátkosrstý ohař Darren od Tekly z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Spolu se svým psovodem Davidem Hynkem se podílel na záchranných operacích po výbuchu v libanonském Bejrútu v roce 2020, kde vyhledával přeživší v zřícených budovách a extrémně nebezpečném sutinovém prostředí. Stejně tak zasahoval při zemětřesení v Turecku v roce 2023, kde rovněž pomáhal s prohledáváním trosek. Kromě své záchranářské práce se stal také dárcem krve, která pomohla při léčbě dalšího psa v akutním stavu.
Anketu pořádá nezisková organizace Animal Eye ve spolupráci se záchranářským magazínem Rescue report. Letos jde o 16. ročník. Vítězové jednotlivých kategorií Statečného psího srdce automaticky postupují do nominace na ocenění Zlatý záchranářský kříž.
reklama