Obce kritizují návrh zajišťovat kastraci opuštěných koček, chybí jim kompenzace
Návrh počítá s tím, že obce budou zajišťovat odchyt a kastraci opuštěných koček. Sdružení nicméně kritizuje, že v návrhu chybí, jak má obec v praxi poznat, zda jde skutečně o opuštěné zvíře, kočku bez majitele nebo jen domácího mazlíčka, který se vydal na delší procházku.
"Obce mají zajišťovat služby pro své občany, ne složitě zjišťovat, komu patří kocour sedící za stodolou. Pokud stát ukládá nové povinnosti, musí zároveň jasně stanovit, jak má obec poznat opuštěné zvíře, kdo ponese odpovědnost za odchyt a kastraci a z čeho se celá agenda zaplatí. Není možné postavit obce do role improvizovaných útulků, zvířecích detektivů a plátců všech nově uložených povinností," uvedl předseda Sdružení místních samospráv ČR Petr Halada.
Po provedení kastrace má být kočka podle návrhu označena zkrácením ucha zářezem nebo zastřižením, což je ale podle sdružení v přímém rozporu s jiným ustanovením zákona na ochranu zvířat proti týrání.
"Obec zajistí kastraci opuštěných koček a koček, které jsou zvířaty bez pána, a které dosud kastrovány nejsou, a to osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona. Kastraci těchto koček hradí obec. Obec nechá označit kastrované opuštěné kočky a kočky, které jsou zvířetem bez pána, zkrácením ucha kočky zářezem nebo zastřižením," uvádí návrh. Obce je podle návrhu zároveň povinna odchyt, kastraci a navrácení opuštěných koček provádět opakovaně.
Výhrady má sdružení i k tomu, aby se obce stávaly vlastníky nalezených zvířat, aniž by bylo jasné, kdo ponese náklady na péči o nalezená zvířata a jak má obec řešit situace, kdy jde například o hospodářská nebo exotická zvířata. Sdružení kritizuje i chybějící zdroj financování nebo kompenzace samosprávám za náklady na opakované odchyty a kastrace.
Ochranu zvířat proti týrání zmiňuje vláda ve svém programovém prohlášení, ve kterém zároveň uvádí, že obce v péči o toulavá, týraná a zanedbaná domácí zvířata podpoří.
Zástupci sdružení chtějí nejprve počkat na přijetí evropského nařízení o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti, které může vyvolat další změny české legislativy, a až poté přijímat navazující národní úpravu.
Cílem navrhované právní úpravy je podle návrhu zvýšení úrovně ochrany zvířat v ČR. Tvůrci se odvolávají i na únorové usnesení Sněmovny, v němž odsoudila všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty. Novela mimo jiné počítá se zvýšením spodních hranic pokut za týrání zvířat, prodloužení doby zákazu chovu zvířat nebo s rozšířením možností, kam umisťovat týrané velké šelmy. Policisté by v případě podezření na týrání zvířat mohli podle předlohy vstupovat nejen na pozemek či do podnikatelských prostor, ale také do bytů.
Novelu, kterou podepsali také třeba premiér Andrej Babiš (ANO) a předsedové SPD a Motoristů, nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Tvůrci chtějí, aby Sněmovna předlohu schválila zrychleně už v prvním čtení.
