Evropský parlament schválil nová pravidla na ochranu psů a koček

28.4.2026 19:02 | ŠTRASBURK (ČTK)
Evropský parlament dnes ve Štrasburku schválil nová pravidla, jejichž cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy, zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Domácího mazlíčka má zhruba 44 procent občanů zemí EU a tři čtvrtiny obyvatel si přejí, aby byli lépe chráněni, uvedl EP.
 
Cílem je zlepšit životní podmínky psů a koček chovaných chovateli, prodejními zařízeními a útulky a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů a bojovat proti nelegálnímu obchodu. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám.

Pro nová pravidla hlasovalo 558 europoslanců, 35 bylo proti a 52 se hlasování zdrželo.

Zpravodajka legislativy, česká europoslankyně Veronika Vrecionová, na ranním briefingu s českými novináři uvedla, že na trh s domácími mazlíčky je nabalený špinavý černý byznys, přičemž zmínila množírny i dovoz zvířat ze třetích zemí s tím, že černý trh je spojen s týráním psů a koček a škodí poctivým chovatelům. "Nedělám si iluze, že se černý obchod vymýtí, protože ti darebáci jsou vždy o krok napřed, ale myslím si, že je to krok správným směrem," uvedla.

Na návrhu právního předpisu se zástupci EP a členských zemí předběžně dohodli loni v listopadu. Rada EU tehdy zdůraznila, že dohoda poprvé v historii stanoví minimální pravidla pro celou EU. Nová pravidla spočívají v identifikaci všech psů a koček, včetně těch, kteří již mají své vlastníky. Fyzické osoby však nemusí splňovat povinnosti určené pro zařízení. Požadavky jsou zamýšleny jako minimální standardy a země si mohou, pokud si to přejí, zavést i přísnější pravidla.

Vyjednavači se dohodli, že psi a kočky chovaní v EU, včetně těch v soukromém vlastnictví, budou identifikovatelní pomocí mikročipu a registrováni v národních databázích. Prodejci, chovatelé a útulky budou mít čtyři roky na to, aby se připravili na platnost předpisu, zatímco pro majitele domácích mazlíčků, kteří zvířata neprodávají, bude toto opatření povinné po deseti letech pro psy a po patnácti letech pro kočky. Výjimka se bude vztahovat na kočky, které žijí volně, například na statku. Čipování psů v ČR povinné již je, koček nikoliv.

Nová pravidla také zakazují příbuzenské křížení jako chovatelskou praktiku. Dále také bolestivé mrzačení, jako je kupírování uší, ocasů nebo odstraňování drápů, s výjimkou případů, kdy jsou takové praktiky nařízené veterinářem. Psi musí mít rovněž denní přístup do venkovního prostoru nebo musí být denně venčeni.

Občané Evropské unie vlastní přes 72 milionů psů a více než 83 milionů koček. Obchod se psy a kočkami v posledních letech značně vzrostl a jeho roční hodnota činí 1,3 miliardy eur (32,4 miliardy Kč), uvedla již dříve Evropská komise. Životní podmínky zvířat při profesionálním chovu se ale v jednotlivých členských státech liší a často se objevují informace o špatném zacházení. Rovněž prudce vzrostl nelegální obchod se psy a kočkami, k čemuž přispěl rostoucí internetový trh, jehož prostřednictvím se nyní realizuje 60 procent veškerého prodeje psů a koček v Evropské unii.

