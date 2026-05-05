Povinnost obcí zajišťovat kastrace opuštěných koček vláda podpořila
Změny vycházejí podle předkladatelů z vládního prohlášení, v němž se kabinet zavázal mimo jiné k posílení ochrany zvířat a ke zlepšení podmínek pro jejich život. Tvůrci se odvolávají i na únorové usnesení Sněmovny, v němž odsoudila všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty.
"Obec je povinna provádět program odchytu, kastrace a navrácení opuštěných koček a koček, které jsou zvířaty bez pána, opakovaně tak, aby nedocházelo k nárůstu populace těchto koček," stojí v navrhované úpravě zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vláda doporučuje do budoucna pojem zvíře bez pána v zákoně vymezit.
Kastrované kočky by byly podle novely označeny zkrácením ucha. Do občanského zákoníku chtějí autoři přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel nález oznámit obci. Obec by se tím stala vlastníkem takového zvířete. Postup by se nevztahoval na zdivočelé kočky.
Nově by úřady mohly uložit pokutu za týrání jednoho zvířete. V případě jednotlivců by byla nad 5000 korun a u podnikatelů a firem nad 10 000 korun, což nyní platí u týrání dvou a více zvířat. V těchto případech novela zvedá spodní částky sankcí přes 10 000 korun a přes 20 000 korun. Trest zákazu chovu, který se vztahuje na pořizování nových zvířat, by podle novely mohl nově trvat až deset let místo současných pěti.
Policisté by v případě podezření na týrání zvířat mohli podle předlohy vstupovat i do bytů, což míří podle předkladatelů na takzvané množírny. Návrh upravuje také předběžnou náhradní péči o týrané zvíře včetně úhrady nákladů. Chovatel by musel hradit zálohy ještě před skončením řízení o překročení zákona, v opačném případě by zvířata propadla státu. Úřady by mohly chovateli už před rozhodnutím o přestupku zakázat pořízení nových zvířat. Rozšířil by se navíc okruh zařízení, do nichž je možné umisťovat týrané velké šelmy.
