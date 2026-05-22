Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček
Evropský parlament schválil nová pravidla na ochranu psů a koček již na konci dubna, zpravodajkou návrhu byla česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Nyní, po schválení Radou EU, vstoupí nařízení v platnost 20 dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU. Pro některá ustanovení se nicméně předpokládá několik přechodných období, aby měli provozovatelé a členské státy dostatek času na přizpůsobení se novým požadavkům.
Nová pravidla spočívají v identifikaci všech psů a koček, včetně těch, kteří již mají své vlastníky. Fyzické osoby však nemusí splňovat povinnosti určené pro zařízení. Požadavky jsou zamýšleny jako minimální standardy pro harmonizaci trhu Evropské unie. Členské státy si mohou, pokud si to přejí, zavést i přísnější pravidla.
Nařízení rovněž hovoří o chovatelských praktikách, které jsou zakázány, jako je příbuzenské křížení (mezi rodiči a potomky, mezi sourozenci a nevlastními sourozenci a mezi prarodiči a vnoučaty). Bolestivé mrzačení, jako je kupírování uší, ocasů nebo odstraňování drápů, je rovněž zakázáno, s výjimkou případů, kdy takový postup nařídí veterinář. Psi musí mít rovněž denní přístup do venkovního prostoru nebo musí být denně venčeni. To platí pro psy starší osmi týdnů.
Občané Evropské unie vlastní přes 72 milionů psů a více než 83 milionů koček. Obchod se psy a kočkami v posledních letech značně vzrostl a jeho roční hodnota činí 1,3 miliardy eur (32,4 miliardy Kč), uvedla již dříve Evropská komise. Životní podmínky zvířat při profesionálním chovu se ale v jednotlivých členských státech liší a často se objevují informace o špatném zacházení. Rovněž prudce vzrostl nelegální obchod se psy a kočkami, k čemuž přispěl rostoucí internetový trh, jehož prostřednictvím se nyní realizuje 60 procent veškerého prodeje psů a koček v Evropské unii.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Jaroslav Řezáč22.5.2026 12:56
Jaroslav Pokorný22.5.2026 13:06
Já jsem samozřejmě za ochranu zvířat a stavím se za jejich "právo" na spokojený život. Byť nakonec skončí na talíři. Takže by se v první řadě mělo začít u velkochovů - což se snad už děje. Co se týče těch malochovů, vzpomínám na poměry za socialismu, kdy byly svazy chovatelů, byly vydávány odborné časopisy jak co nejlépe zvířata chovat, aby z nich byl maximální úžitek - k čemuž tedy slouží i dobré životní podmínky. Chovné stanice psů a koček nemusely být nějak extra kontrolovány, protože zvířata nebyla tak dráhá, aby si někdo na nich udělal živnost. Nehledě na to, že i takový chovatel musel někam chodit do práce. To jen současná doba plná podvodníků, zlodějů a šmelinářů tomu nahrává.
Pokud by mě někdo chtěl za tento pesimistický názor kritizovat - před pár dny jsem shlédl TV dokument, kde přímo řekli, že podvodníci půjčující peníze požadují až 5000% úroků. Přitom je u nás lichva sice zákonem zakázána, ale na rozdíl od socialismu není definována.
A další zpráva - ze včerejška - chovatel, prý podivín, má 300 koz a terorizuje jimi celou vesnici. Jinde jsou smečky týraných psů, jinde zase volně se potulující krávy, jinde zase občany terorizuje místní ožrala, a úřady si problémy přehazují jako horký brambor a nikdo se ho neodváží razantně řešit.
smějící se bestie22.5.2026 17:34
by měl fungovat - pohodný/ras.