Slovensko chce zakázat komerční množení psů mimo řádné chovatelské stanice
Uvedené opatření chce ministerstvo zemědělství prosadit změnou zákona o veterinární péči tak, aby začalo platit od příštího roku. Podle něj na Slovensku jen zhruba 12 procent z registrovaného počtu 110 000 ročně narozených štěňa pochází z chovatelských stanic. Ministr řekl, že v zemi fungují i množírny bez povolení.
Podle Takáče zájemci si po změně budou moci koupit psa z chovatelských stanic nebo převzít do své péče zvíře z některého z útulků.
Úřady na Slovensku se už dříve zaměřily na množírny domácích zvířat. Loni slovenská policie ohlásila největší akci proti nelegálnímu chovu a množení psů v historii země. Odhalila při ní 853 zvířat, která byla určena k prodeji v zahraničí. Policie v evropských zemích v minulosti informovaly o několika odhalených případech nelegálního prodeje štěňat původem ze Slovenska.
Adrian Bobok
