Slovensko chce zakázat komerční množení psů mimo řádné chovatelské stanice

29.4.2026 00:08 | BRATISLAVA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Slovensko připravuje zákaz komerčního množení psů, výjimku budou mít například řádné chovatelské stanice. Krok má vést ke zrušení takzvaných množíren, aby Slovensko už nebylo v Evropě nejhorší zemí z hlediska podmínek pro chov psů určených k prodeji. Novinářům to řekl ministr zemědělství Richard Takáč.
 
"Jsme nejhorší z pohledu množíren. V množírnách se chová množství psů, kteří se vyvážejí do zahraničí. Chceme zakázat byznys se psy," řekl Takáč na tiskové konferenci za účasti hlavního slovenského veterináře a zástupců útulků a organizací na ochranu zvířat.

Uvedené opatření chce ministerstvo zemědělství prosadit změnou zákona o veterinární péči tak, aby začalo platit od příštího roku. Podle něj na Slovensku jen zhruba 12 procent z registrovaného počtu 110 000 ročně narozených štěňa pochází z chovatelských stanic. Ministr řekl, že v zemi fungují i množírny bez povolení.

Podle Takáče zájemci si po změně budou moci koupit psa z chovatelských stanic nebo převzít do své péče zvíře z některého z útulků.

Úřady na Slovensku se už dříve zaměřily na množírny domácích zvířat. Loni slovenská policie ohlásila největší akci proti nelegálnímu chovu a množení psů v historii země. Odhalila při ní 853 zvířat, která byla určena k prodeji v zahraničí. Policie v evropských zemích v minulosti informovaly o několika odhalených případech nelegálního prodeje štěňat původem ze Slovenska.

Adrian Bobok

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kočka plemene ragdoll v náruči Foto: Depositphotos Evropský parlament schválil nová pravidla na ochranu psů a koček Foto: SETShots Flickr Dohoda pro kočku? Pravidla EU dopadnou na všechny chovatele. A ne nutně příjemně kočka domácí Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Obce možná budou muset zajišťovat kastrace opuštěných a zdivočelých koček

