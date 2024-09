Ochlazení a déšť způsobily hromadné úhyny jiřiček nejen v jižních Čechách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stovky jiřiček přijaly jihočeské záchranné stanice zvířat od soboty do pondělí, přežijí z nich jen desítky. Pracovníci objevili také stovky už mrtvých. Hromadné úhyny způsobilo počasí posledních dnů, během kterých se ochladilo, pršelo a celé dny nelétal hmyz. Jiřičky a i vlaštovky jsou na létavém hmyzu závislé, zůstaly tak bez potravy a vyčerpáním a chladem hynuly, řekl Libor Šejna, ředitel Záchranné stanice živočichů Makov, která jich během tří dnů přijala na 300 většinou jiřiček.V pondělí jich stanice přijala kolem dvou set, dnes ráno dalších skoro 30. "To jsme za 31 let na stanici nezažili, lidé je vozí po desítkách. Ptáci jsou ve velmi špatném stavu, většina uhyne, k nám se dostávají velmi zesláblí. Zahřejeme je a krmíme speciální gelovou směsí pro rorýse, tři lidi se o ně starají nepřetržitě. Ty nejzdravější jsme už včera (v pondělí) vypustili, další dneska, počasí se zlepšilo," uvedl Šejna. Ročně přijme stanice celkem 700 zvířat.

Většinou to byla letošní mláďata. "Zaskočilo je počasí. Nevadí, když trvají deště den dva, ale teď to bylo moc dlouho. Možná kdyby toto počasí přišlo o týden později, většina by už odletěla. Podobné zprávy chodí z Rakouska nebo Maďarska," dodal šéf záchranné stanice.

Podobně na tom je Ekocentrum Vydra Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Třeboň, která se od soboty do pondělí ujala na 300 ptáků, v drtivé většině jiřiček. Ročně přijme 550 zvířat. "Setkali jsme s tím poprvé, tak 80 procent uhyne, dnes jsme vypustili 12 zdravých," řekla ČTK ředitelka stanice Klára Černá.

I Záchranná stanice Rozvory u Temelína přijala kolem 300 ptáků, kdy připadá jedna vlaštovka na deset jiřiček. "Ale také nalézáme mnoho mrtvých. Třeba v pondělí v Týně nad Vltavou jich kolega napočítal 200. Objevíte třeba místo, kde je jich 50 mrtvých na chodníku," uvedla Markéta Jariabková, zooložka ze ZOO Hluboká, pod kterou stanice Rozvory spadají. Také mají přes veškerou péči velkou úmrtnost, z umístěných zvířat přežili jen jednotlivci.

Lidé jiřičkám a vlaštovkám podle Šejny nejvíce pomůžou, když jim dopřejí klid a nevyhánějí je. Tito ptáci se totiž snaží někde schovat, v garážích či ve skladech, kde je tepleji. Když sedí přirozeně, odpočívají. Žádnou jinou potravu nepřijmou, ani v krmítkách, loví jen hmyz v letu. Pomoc potřebují ti, co spadli na zemi. Pokud jsou jiřičky živé, lidé mají volat do záchranné stanice nebo je tam dovézt.

"Zažili jsme teď případ, že nám volala paní, že jí sedí na parapetu, že je tam nechce mít a že je smetá koštětem dolů. Jsou to hejnoví ptáci, být spolu je jejich přirozenost. Nemá cenu se snažit chytit ani jedince, vyplašíte ostatní a celé hejno se pak vyčerpává," dodal Šejna.

