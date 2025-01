Ochránci na Vysočině vyzvali k dohledání elektrických sloupů nebezpečných dravcům

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | ČSO "Letos vypršela patnáctiletá lhůta, ve které měli energetici zajistit ochranu všech nebezpečných sloupů v republice, ale to se zatím nepodařilo. Linek sloupů smrti je i nadále ve volné přírodě velké množství," uvedla Petra Hulvová. Na fotografii sloup vysokého napětí bezpečný pro ptáky.

Ochránci přírody na Vysočině vyzvali veřejnost, aby pomohla dohledat elektrické sloupy, které jsou nebezpečné pro dravé ptáky. Sloupy jim často slouží jako odpočívadlo. Při vlhku nebo dešti ale může nastat elektrický výboj, který ptáky usmrtí nebo těžce popálí. Záchranná stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku vloni přijala 35 popálených dravců. Uvedla, že je to jen malá část těchto případů v kraji. Řešením by bylo nejnebezpečnější typy sloupů vyměnit. Řekl to ředitel stanice Zbyšek Karafiát.Lidé mohou pomoci tím, že nahlásí místa s úhyny ptáků. "Prosím, upozorněte na konkrétní místo kolegy z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), kteří všechny údaje o nalezených ptácích shromažďují, evidují a data předávají právě energetikům zodpovědným za výměnu nebezpečných sloupů," uvedl Karafiát.

Ochránci uvedli, že se spoluprací s ornitology podařilo vyvinout nový bezpečný typ sloupu vybavený dosedacím bidlem. Tento typ podle nich ale zatím tvoří menšinu oproti starým rizikovým sloupům. Záchranné stanice v Česku evidují ročně okolo 750 popálených ptáků. Celkově podle dnešní zprávy ochránců zemře ročně v republice na vedení vysokého napětí nejméně 118 000 ptáků. Uvedli, že například u káně lesní jde o ztrátu až 40 000 jedinců ročně. Počty se podle nich nesnižují, proto je potřeba o problému mluvit a posouvat ho k řešení.

"Letos vypršela patnáctiletá lhůta, ve které měli energetici zajistit ochranu všech nebezpečných sloupů v republice, ale to se zatím nepodařilo. Linek sloupů smrti je i nadále ve volné přírodě velké množství," uvedla Petra Hulvová, ochránkyně přírody ze záchranné stanice. Dodala, že podle popálených ptáků přijatých vloni v Pavlově ochránci identifikovali 19 rizikových linek, u nichž požádali o zabezpečení.

Když bude mít AOPK ČR data o zraněných nebo usmrcených ptácích na konkrétních sloupech nebo linkách, začne jednat s energetiky o přednostním zabezpečení daného zařízení. "Pro nahlášení potřebujeme tři základní údaje - přesnou lokalizaci, ideálně souřadnice, fotku sloupu a fotku uhynulého ptáka," uvedl Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR pro Vysočinu. Problematice úhynu ptáků v souvislosti s elektrickým vedením se věnuje dlouhodobě.

Stanice Pavlov se stará o zraněná, nemocná nebo jinak oslabená zvířata. Vloni jich přijala 1644, zatím nejvíc. Stanice funguje jako sociální podnik zaměstnávající lidi s handicapem.

