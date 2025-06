V ptačím parku Malá Lipová u Přerova stojí nová pozorovatelna. Umožní pozorování vlh pestrých

Foto | Tobiáš Macháček / ČSO Vlha pestrá

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Foto | Břeněk Michálek / ČSO

V ptačí rezervaci Malá Lipová u Přerova, která je domovem kolonie vlh pestrých, vyrostla nová ptačí pozorovatelna. Milovníci přírody z ní tak mohou nerušeně pozorovat na stěně pískovny nejen tyto pestrobarevné chráněné ptáky, ale například i břehule říční.Vyvýšená pozorovatelna z dubového a modřínového dřeva, která stojí uprostřed malé pískovny nedaleko obce Rokytnice na Přerovsku, poskytne prostor až pro 15 lidí. Vlhám pestrým, které bývají nazývány českými papoušky, a břehulím říčním by měla zároveň zajistit klidné a bezpečné hnízdění bez rušení od lidí.

"Je to tak atraktivní prostředí, že si zasluhuje ochranu i zpřístupnění. Proto jsme postavili pozorovatelnu, aby lidé, kteří mají zájem tyto nádherné ptáky vidět, se k nim dostali blízko bez toho, aniž by je rušili," řekl ČTK ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Celá lokalita Malá Lipová je původní takzvanou selskou pískovnou. "Jde o prvky, které v krajině bývaly zcela běžně. Dnes je těžba písku soustředěna do velkých komplexů a tyto lokality začaly zarůstat, což pro druhy, jako je vlha a břehule, které potřebují kolmou stěnu, do kterých si hrabou hnízdní nory, není ideální. Náš zásah zde spočíval v tom, že jsme nechali odbagrovat část stěny a srovnali jsme ji tak, aby byla kolmá. Ptáci na to reagují úžasně. Tento zásah nás čeká periodicky vždy za několik let," doplnil Vermouzek.

Foto | Tobiáš Macháček / ČSO Vlha pestrá

Vlha pestrá Exoticky vyhlížející vlha pestrá patří mezi naše nejpestřeji zbarvené ptáky a je jediným zástupcem čeledi vlhovitých v České republice. Hnízdí v koloniích a k hnízdění potřebuje strmé písčité stěny, do nichž si vyhrabává nory. Jde o teplomilný druh, který k nám zpravidla přilétá až začátkem května. Živí se hmyzem a bez problémů si poradí i s vosami či sršni. Nejvhodnější doba k pozorování vlh je od května do konce července. V loňském roce obsadily vlhy pestré v ptačím parku Malá Lipová celkem 45 hnízdních nor.

Loni ornitologové na Malé Lipové registrovali 45 hnízdních párů vlh pestrých. "Je to obrovské množství na tak malou lokalitu. Je to neuvěřitelné divadlo, když ptáci krmí mláďata a pravidelně zalétávají do nor," dodal Vermouzek.

Ptačí park Malá Lipová je nejmenším ptačím parkem pod správou ČSO. Nachází se uprostřed intenzivně obhospodařované krajiny poblíž Přerova. Kromě kolonie chráněných vlh pestrých a břehulí říčních zde bylo zaznamenáno více než 60 druhů ptáků a také řada druhů bezobratlých. Nacházejí se zde i vzácné rostliny, například vstavač vojenský nebo vousatka prstnatá, tráva z čeledi lipnicovitých.

Foto | Břeněk Michálek / ČSO

Na péči o ptačí park se podílí ČSO a Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO, které zde každoročně organizují množství akcí pro veřejnost i dobrovolnické brigády.

Břehule říční Břehule říční, drobní nenápadní ptáci podobní vlaštovkám, dříve hnízdily ve strmých říčních březích pravidelně obnovovaných povodněmi. Regulací řek a zpevňováním břehů o přirozená hnízdiště přišly, dokázaly se však přizpůsobit a k hloubení hnízdních nor začaly využívat především pískovny. Břehule se stejně jako vlhy živí hmyzem. V minulé sezóně zahnízdilo na Malé Lipové deset párů.

ČSO lokalitu do vlastnictví získala na jaře roku 2021, kdy Přerov ornitologům odprodal 1,68 hektaru klíčových pozemků za 130 000 korun. Malá Lipová se stala čtvrtým územím ve vlastnictví ČSO. Společnost chce do 20 let vybudovat ptačí parky v každém kraji. V současnosti jich má sedm.

Nové zázemí pro návštěvníky vybudovala Česká společnost ornitologická (ČSO) za pomoci ZOO Olomouc. Práce stály zhruba půl milionu korun. Přispěli na ně právě návštěvníci zoologické zahrady zakoupením vstupenek.

Foto | Břeněk Michálek / ČSO

Podpora stavby pozorovatelny ze strany zoologické zahrady v Olomouci je začátkem dlouhodobé spolupráce v ptačím parku Malá Lipová, zejména v oblasti environmentálního vzdělávání. "Pozorovatelnu budeme společně s Moravským ornitologickým spolkem, který se spolu s dobrovolníky o pískovnu stará, využívat také k ekologické výchově, akcím pro veřejnost a školním exkurzím," doplnil vedoucí oddělení ochrany ptáků ČSO Martin Bacílek.

reklama