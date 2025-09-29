Ochránci přírody a odborníci se ohradili proti záměru snížit ochranu rezervace Maštale Aktualizováno
Mluvčí Barták uvedl, že připomínky se budou projednávat podle zákona. Na otevřený dopis hejtmanství podle něj připravuje odpověď ke všem zaslaným argumentům.
"To, které plochy lze z rezervace vyjmout, ale i které je vhodné přičlenit, musí vyplynout z komplexního odborného posouzení území, nikoli z debat zástupců kraje se starosty a vlastníky nemovitostí," uvedl Jiří Mach, předseda ČSOP Svitavy. Podle Jetmara kraj při vypracování záměru nepoužil žádné jiné odborné podklady než ty dříve známé z projednávání plánu péče a opatření obecné povahy.
"Jsme přesvědčení, že záměr, který by znamenal úplné zrušení zvláštní územní ochrany na ploše přibližně 600 hektarů, není dostatečně odborně zdůvodněn a že na velké části dotčených ploch by vzhledem ke kvalitě dochovaných biotopů a výskytu zvláště chráněných druhů měl být režim zvláštní územní ochrany zachován," uvedl signatáři v dopise, který dostali i zastupitelé kraje a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Chtějí moratorium na rozhodování o změně územní ochrany přírodní rezervace Maštale do doby, než se uskuteční řádné odborné přezkoumání a veřejné projednání.
Přírodní rezervace Maštale má rozlohu 1083,6 hektaru. V geomorfologicky pestrém území se nacházejí pískovcové formace, soutěsky, jeskyně, lesní a mokřadní ekosystémy, kde se vyskytují chráněné či ohrožené druhy živočichů, rostlin a hub vázaných na tamní specifické biotopy.
Podle Bartáka bude mít další postup standardní průběh. Krajský úřad Pardubického kraje připravil návrh změny režimů ochrany v přírodní rezervaci, nikoli finální nařízení o vyhlášení. Návrh se nyní projednává postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny, všechny dotčené subjekty mají možnost v zákonné lhůtě zaslat připomínky k návrhu a krajský úřad je zváží a vyhodnotí. "Stran otevřeného dopisu bude připravena odpověď ke všem zaslaným argumentům, a to do lhůty, kterou si zástupci ZO ČSOP Rybák v tomto otevřeném dopise stanovili," uvedl Barták.
Online diskuse
Jan Šimůnek29.9.2025 12:33
Jan Šimůnek29.9.2025 12:35
Jan Šimůnek29.9.2025 12:36
Pepa29.9.2025 13:05
Jan Šimůnek29.9.2025 14:16
Spíš jde o to, že budou ekologové za pár let zakazovat vstup, vytvářet "ochranná pásma" s omezováním všech možných aktivit lidí, co v nich žijí, apod. A nakonec prosadí "bezzásahovost" a nechají tamní lesy sežrat nějakým škůdcem, jak to udělali na Šumavě.
Lidi se toho, pochopitelně, obávají, protože se nedá najít za posledních nějakých čtyři pět desítek let něco, co by ekologové udělali a bylo to pozitivní.
Jaroslav Řezáč29.9.2025 17:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Jiří Mach29.9.2025 19:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Petr Elias29.9.2025 20:30 Reaguje na Jiří Mach
Jan Šimůnek29.9.2025 20:26
Je mi líto, normální občan je občan, který nemá vymytý mozek zelenou ideologií. Ekologové si vyřvávali zákazy v podstatě od pádu komunistického režimu, který je držel u huby. Ta Šumava a likvidace pralesů, které tam rostly od 16. století, vydržely "Malou dobu ledovou", průmyslově exhalace a další podobné rizikové faktory, ale nevydržely aktivity našich ekologů, je zcela jednoznačný a neoddiskutovatelný argument proti tomu, aby ekologové mohli o něčem rozhodovat. Jsou prostě odborně mimo realitu. Pokud nepovažujete zničení pralesa a přerostení dané plochy plevelem za cosi pozitivního, pak neexistuje žádný pozitivní vliv bezzásahovosti.
A pokud bych se dostal k "zelené perle roku", byl bych tam v dobré společnosti. MMCH, snad kromě dvou bych letošní "zelené perly" neměl problém podepsat.
Petr Elias29.9.2025 20:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Jan Šimůnek30.9.2025 10:24
Hejna kůrovců desítky km od Šumavy a po větru od ní byla doložena letci na motorových rogalech. O takovém doletu se ostatně píše i v odborné entomologické literatuře, ignorování faktů zelenými na tom nic nemění.
Kůrovcové stromy mají být ihned po diagnostikování poraženy a ošetřeny insekticidy. Tomu zelení zločinci zabránili s úmyslem vyhubit šumavské lesy a vyvolat kůrovcovou kalamitu na celém území státu.