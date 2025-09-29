https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-prirody-a-odbornici-se-ohradili-proti-zameru-snizit-ochranu-rezervace-mastale
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ochránci přírody a odborníci se ohradili proti záměru snížit ochranu rezervace Maštale Aktualizováno

29.9.2025 12:07 (ČTK)
Diskuse: 12
Foto | Pavel Hrdlička (Packa) / Wikimedia Commons
Skupina ekologických organizací, odborníků a místních znalců zaslala otevřený dopis hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému (3PK) s výzvou k okamžitému stažení návrhů týkajících se přírodní rezervace Maštale a k zahájení nezávislého odborného posouzení území. Kraj plánuje úpravu režimu ochrany přírody v oblíbené oblasti, místo současné přírodní rezervace vznikne přírodní park Maštale a dvě nová chráněná území. Tím by se ochrana přírody uvolnila, s čímž signatáři nesouhlasí. Mluvčí kraje Dominik Barták řekl deníku MfD, že zatím jde jen o návrh a připomínky budou projednány podle zákona.
 
Podle signatářů dosavadní návrhy neobsahují dostatečné odborné podklady, chybí podrobné hodnocení stavu předmětů ochrany a nebyla možná věcná odborná a veřejná diskuse, uvedl Filip Jetmar z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Svitavy.

Mluvčí Barták uvedl, že připomínky se budou projednávat podle zákona. Na otevřený dopis hejtmanství podle něj připravuje odpověď ke všem zaslaným argumentům.

"To, které plochy lze z rezervace vyjmout, ale i které je vhodné přičlenit, musí vyplynout z komplexního odborného posouzení území, nikoli z debat zástupců kraje se starosty a vlastníky nemovitostí," uvedl Jiří Mach, předseda ČSOP Svitavy. Podle Jetmara kraj při vypracování záměru nepoužil žádné jiné odborné podklady než ty dříve známé z projednávání plánu péče a opatření obecné povahy.

"Jsme přesvědčení, že záměr, který by znamenal úplné zrušení zvláštní územní ochrany na ploše přibližně 600 hektarů, není dostatečně odborně zdůvodněn a že na velké části dotčených ploch by vzhledem ke kvalitě dochovaných biotopů a výskytu zvláště chráněných druhů měl být režim zvláštní územní ochrany zachován," uvedl signatáři v dopise, který dostali i zastupitelé kraje a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Chtějí moratorium na rozhodování o změně územní ochrany přírodní rezervace Maštale do doby, než se uskuteční řádné odborné přezkoumání a veřejné projednání.

Přírodní rezervace Maštale má rozlohu 1083,6 hektaru. V geomorfologicky pestrém území se nacházejí pískovcové formace, soutěsky, jeskyně, lesní a mokřadní ekosystémy, kde se vyskytují chráněné či ohrožené druhy živočichů, rostlin a hub vázaných na tamní specifické biotopy.

Podle Bartáka bude mít další postup standardní průběh. Krajský úřad Pardubického kraje připravil návrh změny režimů ochrany v přírodní rezervaci, nikoli finální nařízení o vyhlášení. Návrh se nyní projednává postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny, všechny dotčené subjekty mají možnost v zákonné lhůtě zaslat připomínky k návrhu a krajský úřad je zváží a vyhodnotí. "Stran otevřeného dopisu bude připravena odpověď ke všem zaslaným argumentům, a to do lhůty, kterou si zástupci ZO ČSOP Rybák v tomto otevřeném dopise stanovili," uvedl Barták.

Online diskuse

Všechny komentáře (12)
Jan Šimůnek

29.9.2025 12:33
Zase ukázka rozporu zájmů ekologů a normálních občanů.
Jan Šimůnek

29.9.2025 12:35
Jan Šimůnek

29.9.2025 12:36
Prosím o omluvení dvojího zaslání, klekl mi hotspot a nedal najevo, že příspěvek prošel už před restartem.
Pe

Pepa

29.9.2025 13:05
Maštale založili ještě komunisti, jde nadhernej kousek přírody, kterej je v létě plný turistů. Tak uvidíme kdo si v Borku otevře penzion se vším co k tomu patří.
Jan Šimůnek

29.9.2025 14:16
to Pepa
Spíš jde o to, že budou ekologové za pár let zakazovat vstup, vytvářet "ochranná pásma" s omezováním všech možných aktivit lidí, co v nich žijí, apod. A nakonec prosadí "bezzásahovost" a nechají tamní lesy sežrat nějakým škůdcem, jak to udělali na Šumavě.
Lidi se toho, pochopitelně, obávají, protože se nedá najít za posledních nějakých čtyři pět desítek let něco, co by ekologové udělali a bylo to pozitivní.
Jaroslav Řezáč

29.9.2025 17:07 Reaguje na Jan Šimůnek
když se podíváte na mapu nejnavštěvovanějších oblastí v ČR, tak se zní taky vyčte pošahanost lidí... a má to souvislost s Overturismem. Ono totiž jakékoliv přírodní prostředí udrží jen něco a pak už je to jen zničený od lidí... neb bych se nedivil, že ti, co tam tolik chodí a pod jejich nohama tu přírodu zlikvidují budou křičet první, aby to bylo zachráněno od nich samotných... to tak k přírodním oblastem...oblasti jako Hřensko nebo Špindl, Lipno, tak ti chtějí jen více a pořád dokola... ti k tomu místu žádný vztah nemají, jen z té přírody brát plnými hrstmi a nic jí nevracet...
JM

Jiří Mach

29.9.2025 19:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Úroveň vašich příspěvků z jiných diskuzí znám dlouhodobě velmi dobře. Máte potřebu se vyjadřovat ke všemu, bez znalostí místní problematiky a poměrů, proto jste často "mimo mísu". Ani mě nezajímá, co přesně myslíte v prázdné proklamaci ve vašem šteku "normální občan a ekologové" v předchozím příspěvku (neobtěžujte se). Jak zde mnoho čitatelů ví, ochránci přírody a vaši ekologové (opravdu není dobré je směšovat a zaměňovat) nemají ze zákona co zakazovat,...a zde opravdu o nějakou "bezzásahovost" nejde....uvádět podobnost se Šumavou je fakt "mimo"...a mimochodem: ta vaše poslední věta může směle aspirovat na "zelenou perlu roku"! Chápu, že články o pozitivních vlivech právě bezzásahovosti režimu v nejcennějších oblastech Šumavy, které tehdy "ekologové" bránili, vůbec nečtete a snad i záměrně přehlížíte. Opravdu není potřeba se vyjadřovat ke všemu, co čtete.
PE

Petr Elias

29.9.2025 20:30 Reaguje na Jiří Mach
Na tohohle týpka nemá cenu reagovat. Jednou se ožral jak doga a pak viděl gigantická hejna kůrovce letět z Šumavy na Vysočinu. :D
Jan Šimůnek

29.9.2025 20:26
Jiří Mach 29.9.2025 19:33
Je mi líto, normální občan je občan, který nemá vymytý mozek zelenou ideologií. Ekologové si vyřvávali zákazy v podstatě od pádu komunistického režimu, který je držel u huby. Ta Šumava a likvidace pralesů, které tam rostly od 16. století, vydržely "Malou dobu ledovou", průmyslově exhalace a další podobné rizikové faktory, ale nevydržely aktivity našich ekologů, je zcela jednoznačný a neoddiskutovatelný argument proti tomu, aby ekologové mohli o něčem rozhodovat. Jsou prostě odborně mimo realitu. Pokud nepovažujete zničení pralesa a přerostení dané plochy plevelem za cosi pozitivního, pak neexistuje žádný pozitivní vliv bezzásahovosti.
A pokud bych se dostal k "zelené perle roku", byl bych tam v dobré společnosti. MMCH, snad kromě dvou bych letošní "zelené perly" neměl problém podepsat.
PE

Petr Elias

29.9.2025 20:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Stačí si přečíst ty tvé kraviny a je každému ,,normálnímu,, jasné kdo je vymytý... docente. :D
Jan Šimůnek

30.9.2025 10:24
to Petr Elias 29.9.2025 20:30
Hejna kůrovců desítky km od Šumavy a po větru od ní byla doložena letci na motorových rogalech. O takovém doletu se ostatně píše i v odborné entomologické literatuře, ignorování faktů zelenými na tom nic nemění.
Kůrovcové stromy mají být ihned po diagnostikování poraženy a ošetřeny insekticidy. Tomu zelení zločinci zabránili s úmyslem vyhubit šumavské lesy a vyvolat kůrovcovou kalamitu na celém území státu.
PE

Petr Elias

30.9.2025 10:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Jasně šášulko. Vezmi si prášek a šupky dupky do postele. :)
