https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-prirody-chteji-zakazat-vstup-na-vrch-stohanek-v-ralsku-turiste-ho-nici
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Ochránci přírody chtějí zakázat vstup na vrch Stohánek v Ralsku, turisté ho ničí

24.6.2026 14:31 | RALSKO (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Azzurro33 / Wikimedia Commons
Zakázat lidem vstup na oblíbený vrch Stohánek se zbytky hradu, který je nedaleko Ralska na Českolipsku, navrhuje Agentura ochrany a přírody ČR (AOPK ČR). Hlavním důvodem jsou neukáznění turisté, vyplývá z podkladů návrhu na vydání zákazu.
 
"Přestože byla v roce 2025 na vrchol umístěna informační cedule apelující na ohleduplné chování, zákaz rozdělávání ohňů a kácení stromů, tato měkká opatření se ukázala jako zcela neúčinná. Skutečnost, že jsou na vrcholu i přes výslovný zákaz a monitoring nalézána pravidelně čerstvá ohniště téměř po každém víkendu, dokládá soustavné a záměrné porušování zákona o ochraně přírody a krajiny," píše se v návrhu.

Zřícenina hradu z 15. století, která v 18. století sloužila jako poustevna, se nachází v přírodní památce Stohánek. Ochránci přírody navrhují zakázat vstup nejen na vrchol kopce, ale i na skalnaté schodiště, jež vede nahoru. K navrženému opatření obecné povahy lze podat písemné připomínky do 30 dnů od zveřejnění, lhůta začala v pondělí.

Vstup na vrchol Stohánku chtějí ochránci přírody zakázat kvůli ochraně unikátních a zranitelných biotopů v tomto místě. "Na vrcholové skalní plošině se nachází velmi cenný, ale plošně omezený fragment subkontinentální borové doubravy (biotop L7.3) a boreokontinentálního boru (biotop L8.1). Tyto ekosystémy jsou definovány jako velmi zranitelné a jejich obnova v případě destrukce trvá stovky let," píše se v odůvodnění návrhu.

Přírodě na vrcholu Stohánku škodí, že už tam několik desetiletí turisté poškozují a kácí stromy a dřevo z nich používají k rozdělávání a udržování ohňů. "Tyto stromy přitom tvoří stěžejní kostru celého křehkého ekosystému. I po jejich uschnutí jsou zdrojem biomasy, která je v lesních společenstvech doslova živnou půdou pro biodiverzitu, v podmínkách lehce erodovatelného skalního vrcholu pak materiál pro obnovu půdního horizontu. Jejich likvidací a spalováním dochází k odstraňování cenného přírodního zdroje, který by mohl být základem pro obnovu biotopu," píše se v odůvodnění.

Vlivem vysoké návštěvnosti je navíc na vrcholu kopce silně sešlapaný terén a jsou tam i patrné stopy ohlazování skalního povrchu. To podle ochránců přírody ohrožuje i vzácné druhy rostlin, jako jsou kakost krvavý, hvozdík kartouzek, kostřava sivá, kolenec jarní či jetel alpínský. "Sešlap způsobuje erozi mělkých litozemí na skalním temeni, což znemožňuje přirozenou obnovu těchto druhů i doprovodných dřevin," píše se v odůvodnění.

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SV

Slavomil Vinkler

24.6.2026 15:47
No sešlap má určitě oba vlivy: pozitivní, je-li akorát a negativní, je-li ho moc. Onehdy jsem byl na nalezišti konikleců (PR bez údržby) znovu po 30 letech, nyní jsou už jen úzce kolem cestiček.
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JH

Jiří Hušek

24.6.2026 16:20 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ubezpečuju vás, že v tomto případě je toho sešlapu významně víc než moc.
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