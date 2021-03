Ochránci přírody odklízeli pozůstatky po sovětské armádě z rezervace divokých koní Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dalibor Dostál / Česká krajina Bagr při odklízení betonových desek z Milovic. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Protitankové jehlany i betonové panely odklízeli ochránci přírody v rezervaci divokých koní a dalších velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Z pastvin nechali odvézt nejrůznější pozůstatky po armádě, které byly původně skryté v husté vegetaci. Velcí kopytníci ji ale po několika letech pastvy potlačili, takže betonové zbytky byly dobře viditelné. Ochranáři je proto nechali odstranit. Odklidili přitom i betonovou suť po armádě, která se nacházela mimo rezervaci, ale kazila návštěvníkům dojem z její návštěvy. „Důležité pro nás je, že betonové zbytky neskončí na skládce, ale budou zrecyklovány pro další použití ve stavebnictví,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Kromě betonových trosek ochranáři odklízeli také další zbytky, především různé kovové a plechové díly z vojenských vozidel nebo plechovky od konzerv, kterými se vojáci před desetiletími stravovali. Dobrovolníci neodstraňovali jen historické odpadky. Sbírali také igelitové sáčky nebo lehké plastové obaly, které do rezervace opakovaně přináší vítr z nedaleké skládky. Díky dnešní práci v terénu objevili ochranáři i nebezpečný objekt. Zhruba osm až deset metrů hlubokou šachtu, jejíž ústí je z části zakryté, ale do níž by se mohl člověk snadno zřítit. Vypadá velmi zrádně, jako vchod do zvířecí nory. Působí zároveň jako smrtící past na zvířata. „Hned jsme upozornili vědce, kteří v rezervaci dělají různé výzkumy, aby na toto nebezpečné místo dali pozor. V nejbližších dnech necháme šachtu zdokumentovat členy klubů vojenské historie a zahrnout zeminou,“ doplnil Dalibor Dostál. Největší objem práce věnovali ochranáři odklízení mrtvých křovin, které vyvrátily nebo těžce poškodily pojezdy vojenské techniky. „V bývalých vojenských prostorech se úspěšně používají k potlačování náletových křovin tanky. Jejich pásy křoviny rozdrtí a zatlačí do země, takže je zároveň odstraní i odklidí. V naší rezervaci se nám bohužel za šest let nepodařilo získat na pojezdy těžký tank, přestože jsme oslovovali potenciální zájemce od Rokycan po Hradec Králové. Podobně dopadli i odborníci, kteří se této oblasti dlouhodobě věnují,“ konstatoval Dalibor Dostál. Lehké kolové nebo pásové transportéry nebo offroady, které zkoušely křoviny potlačovat, je bohužel dokázali jen vyvrátit. Někdy úplně, jindy jen částečně. Na pastvinách tak zůstalo mnoho mrtvých křovin, které zabraňovali zvířatům procházet krajinou a spásat některá místa. „Po šesti letech čekání na těžký tank a neúspěšného oslovování provozovatelů vojenské techniky jsme se proto rozhodli mrtvé křoviny odstranit, přestože je to velmi pracné a nákladné,“ uzavřel Dalibor Dostál. Z části větví a kořenů vznikají v rezervaci biotopy pro hmyz a další živočichy. Na tyto práce naváže dobrovolnický den, do kterého se zapojí členové klubů vojenské historie. V jeho rámci budou odstraněny například plastové izolace z kabelů, které se v rezervaci nacházejí ve velkém množství jako zbytky po elektrickém připojení či elektroinstalaci někdejších vojenských objektů. Dosud je nebylo možné odklidit, protože je k přezimování využívá hmyz nebo plazi. Tyto organismy v budoucnu najdou útočiště právě v nově vytvořených biotopech z mrtvých křovin. reklama tisknout poslat Sdílet Dále čtěte | Sázení stromů v projektu Sázíme budoucnost bude podpořeno rekordní částkou Klokočínské louky plné vzácných zvířat jsou novou přírodní památkou Nalezená mláďata nechte v přírodě, poradí si

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.