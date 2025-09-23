https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-prirody-potvrdili-vyskyt-sakalu-v-narodnim-parku-podyji
Ochránci přírody potvrdili výskyt šakalů v národním parku Podyjí

23.9.2025 02:06 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan / Flickr
Ochránci přírody potvrdili výskyt šakalů v národním parku Podyjí. Přítomnost šelem zachytila fotopast na nové pastvině exmoorských koní u Havraníků, šlo o dva jedince. Správa národního parku o tom informovala na webu. Ochránci přírody nedávno potvrdili výskyt šakala i na Pálavě.
 
Fotopast na pastvině zachytila dva šakaly obecné v polovině srpna, prošli kolem ní. "Pro Podyjí je to dobrá zpráva. Šakal je novým přírůstkem do naší fauny savců a poprvé máme jasný důkaz jeho přítomnosti v podobě videa," uvedl zoolog správy Zdeněk Mačát. Dosud byly k dispozici jen nepřímé indicie – stopy ve sněhu nebo hlášení místních myslivců.

Šakal se šíří přirozeně z Balkánu. Do ČR doputoval přes Maďarsko, kde už jde o poměrně běžný druh, a Slovensko. Udává se, že jednou z možných příčin současné expanze šakala do nových teritorií je změna klimatu a zkrácení doby s trvalou sněhovou pokrývkou v oblastech, které obsazuje. Roli hraje ale i proměna krajiny a její migrační prostupnost či absence konkurenčních druhů v lokalitě, například vlků.

Šakal je potravní oportunista, v potravě má zastoupenou rostlinnou i živočišnou složku, živí se i mršinami. Z živočichů loví především ty drobné, kdy více než polovinu potravy tvoří hlodavci. Z rostlinné potravy převažují zralé plody. Potrava je podobná jako u lišek, jen hlodavců je v ní ve srovnání s liškou zřejmě více, šakal je mnohem více vázán na zemědělskou krajinu.

V ČR jde stále ještě o nový druh. Například letos v létě ochránci přírody potvrdili výskyt šakalů na Pálavě. Přítomnost šelem tam také zachytila fotopast, a to v národní přírodní rezervaci Tabulová. Na rozdíl třeba od norka amerického, mývala severního nebo psíka mývalovitého se šakal dostal na české území bez přímého přičinění člověka. Jde o menší šelmu než vlk, velikostí je blíže lišce. Na člověka nemá důvod útočit, a lidem se, stejně jako liška, vyhýbá.

Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.

Dále čtěte |
Rezervace Skalní potok v Jeseníkách Foto: Miroslav Havira AOPK ČR Rezervace Skalní potok v Jeseníkách je větší o sedm hektarů, aktivisté chtějí víc Mozaika písčin, trávníků, mokřadů a křovin v Pískovně u Žemličky. Jiří Řehounek Calla – Sdružení pro záchranu prostředí Obnovy se letos dočkaly tůně a písčiny ve třech jihočeských pískovnách Obojživelný bagr Foto: drutska Depositphotos Pro údržbu mokřadů kolem města chce Hrádek nad Nisou pořídit obojživelný bagr

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
