Ochránci přírody vykoupili na Karvinsku další pozemek, který ponechají přírodě

16.8.2025 12:23 (ČTK)
Zdroj | ČSOP
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil na Karvinsku další pozemek, který v budoucnu ponechá přírodě. Jde o půl hektaru lužního lesa v oblasti zvané V Lyngu nedaleko Elektrárny Dětmarovice. Vyskytuje se tam řada vzácných brouků, hnízdí tam i orel mořský. Svaz zaručuje trvalou ochranu pozemku a péči o něj. Peníze na odkup pozemku ochránci přírody získali například z veřejné sbírky Místo pro přírodu, řekl koordinátor kampaně Jan Moravec.
 
"V této lokalitě pozemky vykupujeme posledních deset let. Celkem zde vlastníme už 16 hektarů lesa. Pokud bude příležitost, vykoupíme i další pozemky," uvedl Moravec.

Lužní les V Lyngu se rozkládá na levém břehu řeky Olše, ukrytý za dětmarovickou elektrárnou. Les z větší části vyrostl před zhruba 60 lety samovolně na do té doby zemědělské půdě a dále se vyvíjel více méně bez zásahů člověka. Součástí lesa jsou i mnohem starší stromy, které kdysi rostly na mezích.

Plicník tmavý
Plicník tmavý
Zdroj | ČSOP

"Nechybí ale ani porosty mladší. Spolu s přilehlými loučkami, starým sadem a místy neregulovaným břehem řeky tvoří přírodně velmi hodnotné území. Odborníci zde našli již téměř tři stovky druhů různých brouků, z niž 42 druhů je zapsaných v takzvaném Červeném seznamu, což je soupis nejohroženějších druhů ČR," uvedl Moravec.

Jsou podle něj mezi nimi druhy poetických či kuriózních jmen, jako jsou větevníček, huňatoštítník, hubokaz, topolníček, pýchavkovník, lesklec, houbožrout, vějířník, lejnomil, kůrař nebo spuchřelík. Ale samozřejmě i brouci jmen známějších – střevlíci, drabčíci, potemníci či mandelinky.

Lužní les V Lyngu je domovem také mnoha druhů ptáků, hnízdí zde i orel mořský, slyšet tu lze třeba slavíky. "Necitlivé zásahy by mohly toto přírodní bohatství snadno zničit. Proto zde Český svaz ochránců přírody v rámci své kampaně Místo pro přírodu pozemky postupně vykupuje," řekl.

Místa pro přírodu jsou lokality ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody, obvykle vykoupené za peníze ze stejnojmenné veřejné sbírky. Svaz jako vlastník zaručuje jejich trvalou ochranu a péči o ně. V současné době je v Česku takto chráněno téměř 212 hektarů pozemků na 58 místech.

Pražská EVVOluce

