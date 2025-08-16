Ochránci přírody vykoupili na Karvinsku další pozemek, který ponechají přírodě
Lužní les V Lyngu se rozkládá na levém břehu řeky Olše, ukrytý za dětmarovickou elektrárnou. Les z větší části vyrostl před zhruba 60 lety samovolně na do té doby zemědělské půdě a dále se vyvíjel více méně bez zásahů člověka. Součástí lesa jsou i mnohem starší stromy, které kdysi rostly na mezích.
"Nechybí ale ani porosty mladší. Spolu s přilehlými loučkami, starým sadem a místy neregulovaným břehem řeky tvoří přírodně velmi hodnotné území. Odborníci zde našli již téměř tři stovky druhů různých brouků, z niž 42 druhů je zapsaných v takzvaném Červeném seznamu, což je soupis nejohroženějších druhů ČR," uvedl Moravec.
Jsou podle něj mezi nimi druhy poetických či kuriózních jmen, jako jsou větevníček, huňatoštítník, hubokaz, topolníček, pýchavkovník, lesklec, houbožrout, vějířník, lejnomil, kůrař nebo spuchřelík. Ale samozřejmě i brouci jmen známějších – střevlíci, drabčíci, potemníci či mandelinky.
Lužní les V Lyngu je domovem také mnoha druhů ptáků, hnízdí zde i orel mořský, slyšet tu lze třeba slavíky. "Necitlivé zásahy by mohly toto přírodní bohatství snadno zničit. Proto zde Český svaz ochránců přírody v rámci své kampaně Místo pro přírodu pozemky postupně vykupuje," řekl.
Místa pro přírodu jsou lokality ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody, obvykle vykoupené za peníze ze stejnojmenné veřejné sbírky. Svaz jako vlastník zaručuje jejich trvalou ochranu a péči o ně. V současné době je v Česku takto chráněno téměř 212 hektarů pozemků na 58 místech.
