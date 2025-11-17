https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-prirody-zahajili-vanocni-darovaci-kampan-jezisek-pro-prirodu
Ochránci přírody zahájili vánoční darovací kampaň Ježíšek pro přírodu

17.11.2025 14:36 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Namísto tradičních vánočních materiálních dárků mohou lidé přispět na ochranu přírody a pomoci zvířatům v záchranných stanicích, dětem poznávat přírodu nebo obnovovat krajinu. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) minulý týden zahájil vánoční darovací kampaň s názvem Ježíšek pro přírodu.
 
Kampaň nabízí možnost zaslat přímý finanční dar nebo zakoupit jeden z 24 tematických certifikátů symbolicky odkazujících na adventní kalendář. Dárci mohou na webu projektu přispět například na plné misky pro zvířata, krajinu plnou vody či šťastnou cestu obojživelníkům.

"Rádi bychom ukázali, že předvánoční čas lze strávit jinak. Oslavou dobrých skutků, šířením pozitivního myšlení, setkáváním s blízkými nebo čímkoli, co máme rádi. Tak, aby byl klidný a pohodový. Co takhle stát se Ježíškem pro přírodu a rozdávat dobro, které dává smysl?" uvedl ředitel Kanceláře ČSOP Petr Janeček.

ČSOP je jednou z největších nestátních neziskových organizací v ochraně přírody a krajiny v Česku. Každoročně investuje desítky milionů korun do péče o přírodu, záchrany zvířat i vzdělávání dětí. Kampaň má za cíl podpořit tyto aktivity a připomenout význam dárcovství v předvánočním období.

Pražská EVVOluce

