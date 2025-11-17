Ochránci přírody zahájili vánoční darovací kampaň Ježíšek pro přírodu
17.11.2025 14:36 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
"Rádi bychom ukázali, že předvánoční čas lze strávit jinak. Oslavou dobrých skutků, šířením pozitivního myšlení, setkáváním s blízkými nebo čímkoli, co máme rádi. Tak, aby byl klidný a pohodový. Co takhle stát se Ježíškem pro přírodu a rozdávat dobro, které dává smysl?" uvedl ředitel Kanceláře ČSOP Petr Janeček.
ČSOP je jednou z největších nestátních neziskových organizací v ochraně přírody a krajiny v Česku. Každoročně investuje desítky milionů korun do péče o přírodu, záchrany zvířat i vzdělávání dětí. Kampaň má za cíl podpořit tyto aktivity a připomenout význam dárcovství v předvánočním období.
