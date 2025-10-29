Ochránci v Litovelském Pomoraví obnovují mokřady a likvidují invazní rostliny
V národní přírodní rezervaci Špraněk nedaleko CHKO Litovelské Pomoraví nechali ochránci odstranit betonovou základovou desku o ploše téměř 400 metrů čtverečních poblíž Javoříčských jeskyní. Práce za 236.000 korun zahrnovaly vybourání a odvoz materiálu i následné zarovnání terénu.
V roce 2026 plánuje AOPK na území CHKO Litovelské Pomoraví regeneraci historické Novozámecké aleje v krajinářsky cenném Novozámeckém areálu. Obnova zahrne kácení stromů, které jsou v havarijním stavu, arboristické ošetření, výsadbu dubů a ovocných dřevin a likvidaci invazního trnovníku akátu. "Cílem je kromě zajištění základní bezpečnosti dřevin i zachování a obnova biotopů vhodných pro vzácné a chráněné druhy hmyzu, zejména brouků, kteří pro svůj život potřebují staré či odumírající stromy," uvedla Šůlová. Plánovaná opatření mají také podpořit skladbu a dostupnost nabídky potravy pro různé druhy ptáků a hmyzu a zajistit dostatek úkrytů pro další živočichy.
Odborníci příští rok v CHKO Litovelské Pomoraví ošetří také 17 památných a jeden významný strom. "Důvodem pro plánovaný arboristický zásah je například častý výskyt poloparazitického ochmetu evropského, jehož hostitelem jsou různé druhy dubů. Plánované zásahy zahrnují šetrné odstranění jmelí, ochmetu a nebezpečných větví. Cílem opatření je zlepšit zdravotní stav stromů a jejich stabilizace s důrazem na ochranu dutin," podotkla Šůlová.
CHKO Litovelské Pomoraví se rozprostírá mezi Olomoucí a Mohelnicí. Tato chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 1990 kvůli zajištění ochrany meandrujícího toku řeky Moravy a okolních lužních lesů. Rozloha 93 kilometrů čtverečních řadí Litovelské Pomoraví k nejmenším CHKO, kterých je v Česku nyní 27. Pruh chráněných lesů, luk a mokřadů, který se táhne od Mohelnice k Olomouci, dosahuje šířky pouhých tří až osmi kilometrů.
