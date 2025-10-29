https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-v-litovelskem-pomoravi-obnovuji-mokrady-a-likviduji-invazni-rostliny
Ochránci v Litovelském Pomoraví obnovují mokřady a likvidují invazní rostliny

29.10.2025 01:22 | OLOMOUC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dr._Killer / Wikimedia Commons
Na obnovu mokřadů, likvidaci invazních rostlin i odstranění nepovolených skládek se letos v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví zaměřili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Příští rok agentura v Litovelském Pomoraví plánuje například regeneraci historické Novozámecké aleje či ošetření památných stromů. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí AOPK Karolína Šůlová. Chráněnou krajinnou oblastí bylo Litovelské Pomoraví vyhlášené před 35 lety.
 
Obnovou letos v CHKO Litovelské Pomoraví prošly podmáčené louky a mokřady v přírodní památce Za mlýnem. Tamní plochy už zarůstaly náletovými dřevinami a jejich odstranění má zlepšit podmínky pro místní obojživelníky, například rosničku zelenou, skokana štíhlého či čolka obecného. Do budoucna AOPK v této lokalitě plánuje provést tzv. mozaikovitou seč, která podpoří rozmanitost stanovišť živočichů a rostlin. V přírodní památce Třesín pracovníci zlikvidovali nepovolenou skládku výkopové zeminy, asfaltu a cihel o objemu 625 metrů krychlových. Náklady na její odstranění činily bezmála milion korun.

V národní přírodní rezervaci Špraněk nedaleko CHKO Litovelské Pomoraví nechali ochránci odstranit betonovou základovou desku o ploše téměř 400 metrů čtverečních poblíž Javoříčských jeskyní. Práce za 236.000 korun zahrnovaly vybourání a odvoz materiálu i následné zarovnání terénu.

V roce 2026 plánuje AOPK na území CHKO Litovelské Pomoraví regeneraci historické Novozámecké aleje v krajinářsky cenném Novozámeckém areálu. Obnova zahrne kácení stromů, které jsou v havarijním stavu, arboristické ošetření, výsadbu dubů a ovocných dřevin a likvidaci invazního trnovníku akátu. "Cílem je kromě zajištění základní bezpečnosti dřevin i zachování a obnova biotopů vhodných pro vzácné a chráněné druhy hmyzu, zejména brouků, kteří pro svůj život potřebují staré či odumírající stromy," uvedla Šůlová. Plánovaná opatření mají také podpořit skladbu a dostupnost nabídky potravy pro různé druhy ptáků a hmyzu a zajistit dostatek úkrytů pro další živočichy.

Odborníci příští rok v CHKO Litovelské Pomoraví ošetří také 17 památných a jeden významný strom. "Důvodem pro plánovaný arboristický zásah je například častý výskyt poloparazitického ochmetu evropského, jehož hostitelem jsou různé druhy dubů. Plánované zásahy zahrnují šetrné odstranění jmelí, ochmetu a nebezpečných větví. Cílem opatření je zlepšit zdravotní stav stromů a jejich stabilizace s důrazem na ochranu dutin," podotkla Šůlová.

CHKO Litovelské Pomoraví se rozprostírá mezi Olomoucí a Mohelnicí. Tato chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 1990 kvůli zajištění ochrany meandrujícího toku řeky Moravy a okolních lužních lesů. Rozloha 93 kilometrů čtverečních řadí Litovelské Pomoraví k nejmenším CHKO, kterých je v Česku nyní 27. Pruh chráněných lesů, luk a mokřadů, který se táhne od Mohelnice k Olomouci, dosahuje šířky pouhých tří až osmi kilometrů.

