Od Antarktidy se za přílivu odlomila obří kra třikrát větší než Praha

Břetislav Machaček 24.1.2023 11:34

Škoda, že se od zbytku republiky neodlomila Praha. Praha by si žila ze

své slávy bez průmyslu, zemědělství a daní vybíraných v místě sídel firem.

Venkov zase z toho co produkuje a vládl by si po svém, protože v Praze se

neumí dohodnout na vládě na radnici ani samotní Pražáci.

Ty kry se odlamují co svět světem stojí, protože pokud hmotnost překročí

danou mez, tak led povolí a kra se odlomí. Prostě hmotnost narostla a

kra se odlomila. Udělejte si takový pokus na zahradě v lavoru a zjistíte, že nelze na led stále přidávat zátěž, protože to jednou neudrží a ulomí se. Ulamování není totéž co tání a kry se odlamovaly i v době, kdy do ní narazil Titanik. To konstatují i samotní vědci, že s oteplováním to NIJAK

nesouvisí!

