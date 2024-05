Od září budou přísnější pravidla při cestování se zvířaty z Ruska a Běloruska

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Chovatelé vstupující do zemí Evropské unie z Ruska nebo Běloruska se psy, kočkami nebo fretkami budou muset od poloviny září prokázat, že mají dostatečnou výši protilátek proti vzteklině. Vyplývá to z nařízení EU, které vstoupilo v platnost a účinnosti nabyde od 16. září. Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že po odběru krve pro požadované vyšetření může zvíře přicestovat do EU až po třech měsících.Vyšetření bude nutné pro všechny neobchodní přesuny zmíněných zvířat do veškerých zemí EU, včetně Česka. Důvodem zpřísnění je podle SVS především nepříznivá nákazová situace v uvedených zemích. Rozhodnutí vyplývá podle veterinární správy z monitorování nákazové situace minimálně od roku 2018.

Rusko a Bělorusko budou odstraněny ze seznamu takzvaných vyjmenovaných třetích zemí, pro které platí mírnější podmínky než pro ostatní země, které nejsou členy EU.

Třetí země musí prokázat, že při neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu splňují dostatečnou úroveň bezpečnosti, pokud jde o rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat. Kontroly prováděné v posledních letech v místech vstupu do EU ale prokázaly opakované nesplnění podmínek týkajících se preventivních zdravotních opatření proti vzteklině u psů, koček a fretek přemisťovaných z Ruska a Běloruska.

Jednalo se například o nesplnění podmínek očkování proti vzteklině, nebo nevhodné podání očkování. Evropská komise proto přijala nařízení, kterým byly obě země vyškrtnuty ze seznamu vyjmenovaných zemí.

Na nedostatečnou imunitu na očkování proti vzteklině u psů v zájmovém chovu, kteří byli importováni do EU z Ruska, upozorňovalo už v roce 2020 například Švédsko a Finsko, tvrdí veterinární správa. Česko tehdy v reakci na zjištění přijalo několik opatření. Veterinární správa Praha Ruzyně například odebírala od října roku 2020 do října 2021 u zásilek psů a koček vzorky krve potřebné pro test prokazující množství protilátek proti vzteklině. Celkem odebrala správa vzorky od 23 psů z Ruska, u sedmi psů zjistili inspektoři nedostatečnou hladinu protilátek, 16 vzorků bylo vyhovujících.

Poté, co bylo v roce 2022 zrušeno letecké spojení mezi Českem a Ruskem, vstupovaly podle informací SVS zásilky psů a koček určených pro komerční účely přes místa vstupu jiných členských států, zejména přes Lotyšsko, Estonsko a Litvu.

V Česku je v současné době schváleno několik míst vstupu pro zvířata v zájmovém chovu, včetně psů a koček. Jedná se o mezinárodní veřejná letiště Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov, Karlovy Vary, Pardubice a neveřejné letiště Kunovice. Zvířata na těchto místech kontroluje Celní správa.

Pokud celníci zjistí porušení dovozních předpisů, připadá v úvahu vrácení zvířete zpět do třetí země, izolace do doby, než splní podmínky dovozu a v krajním případě i usmrcení.

