Plzeň a Plzeňský kraj chtějí zajistit veterinární pohotovost v nočních hodinách

Plzeň a Plzeňský kraj chtějí společně zajistit pro majitele psů, koček a dalších zvířat v zájmových chovech veterinární pohotovost v nočních hodinách. Radní města schválili uzavření smlouvy o společném financování služby. Magistrát a hejtmanství poskytnou letos každý po třech milionech korun, s podobnými částkami se počítá i ve výhledech na další roky. Město a kraj v nejbližších týdnech podepíšou smlouvu, veřejnou zakázku na provozování služby vypíše hejtmanství.Nepřetržité veterinární služby nyní na území Plzně a ani v jejím nejbližším okolí nejsou, a pro majitele domácích mazlíčků je tak obtížné sehnat ošetření zejména ve večerních a nočních hodinách, řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). "Po několika jednáních na Plzeňském kraji jsme připravili základní podmínky pro vypsání výběrového řízení. Pevně věřím, že nabídka bude pro veterináře v kraji zajímavá, a to natolik, aby se přihlásili a se zajištěním služby nám pomohli,“ uvedl primátor.

Podle jeho náměstka pro dopravu a životní prostředí Aleše Tolara (STAN), jsou v regionu ojediněle veterináři, kteří službu 24 hodin denně a sedm dní v týdnu nabízejí, ale pouze svým klientům, v plném nebo omezeném rozsahu. Není tak dostupná jako pohotovost pro všechny majitele zvířat. "Proto jsme se rozhodli spolu s krajem tuto situaci řešit. Zakázku bude soutěžit Plzeňský kraj, její hodnota po dobu dvou let činí 12 milionů korun, kdy každý rok se kraj i město podílí každý třemi miliony korun. V hodnoticí komisi veřejné zakázky budeme mít jako město Plzeň dva členy z pěti," uvedl.

Veterinární pohotovost určená zejména pro kočky, psy a jiná malá zvířata v zájmovém chovu, tedy například pro králíky, fretky, činčily, morčata a podobně by měla fungovat na území Plzně, spádově bude pro klienty z celého kraje. Otevřeno by měla mít denně od 21:00 do 7:00. Na pracovišti by měl být přítomen vždy jeden veterinární lékař a podle potřeby případně i veterinární sestra. Zájemci o účast ve výběrovém řízení musí mít ordinaci či kliniku vybavenou potřebnou technikou a přístroji.

