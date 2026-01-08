https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornice-mraziva-zima-proveri-odolnost-teplomilnych-rostlin-na-zahradach
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odbornice: Mrazivá zima prověří odolnost teplomilných rostlin na zahradách

8.1.2026 09:32 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Marcii / pixabay.com
Aktuální mrazivá zima, která v Česku nebyla několik let, prověří odolnost teplomilných rostlin, které se zejména v teplejších oblastech objevují na zahradách čím dál více. Důvodem trendu je oteplující se klima a ústup mrazivých zim. Aktuálně už však teploty několik dnů padají i pod minus deset stupňů a mrzne i přes den i v nížinách. Jak se s tím mnohé teplomilné druhy popasují, zjistí zahrádkáři na jaře, řekla ČTK odborná pracovnice Botanické zahrady na brněnské přírodovědecké fakultě a zahradní architektka Hana Ondrušková.
 
Fenoménem posledních let je vysazování fíkovníků. "Lidé se s teplomilnými druhy poměrně rozšoupli. Zkoušejí mrazuvzdorné banánovníky, které ale zmrzly i při mírnější zimě, granátová jablka, kiwi, ale také ovoce typické pro jihovýchod USA muďoul. Z okrasných rostlin je to například růžově kvetoucí albízie," vyjmenovala několik druhů Ondrušková. Pěstitelé podle ní mají pocit, že se blížíme subtropickým podmínkám, jenže i v době současné klimatické změny a oteplování vpadne do střední Evropy jednou za několik let zima jako ta letošní se silnými a déletrvajícími mrazy.

Proto je podle ní potřeba dbát na co nejlepší zazimování. Někteří třeba obalují kořeny do polystyrenu, naši předci využívali ohrádky z opadaného listí. Ty fungují dodnes. Primárně je potřeba ochránit kořeny, protože když umrzne nadzemní část, může rostlina z kořenů obrazit. Když zmrznou kořeny, je konec. "V botanické zahradě takto ošetřujeme vzrostlou magnolii. Dnes už má asi čtyři metry a vrstva listí kolem ní má možná od země až metr a půl," řekla Ondrušková.

Naopak se lidé nepouštějí do pěstování citrusů ve venkovním prostředí. "Občas lidé pěstovali poncirus trifoliata, který se používá jako podnož pod citroníky, ale pro jiné citrusy nikoliv," uvedla Ondrušková.

Některým teplomilnějším rostlinám podle ní nemusejí vadit ani tak tuhé suché mrazy, ale nakonec je zahubí vlhká zima, kdy je napadne hniloba. "A hodně záleží také na lokálních podmínkách. Lépe se mají rostliny například v uzavřeném dvoře než například na větrném odkrytém svahu," poznamenala Ondrušková.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zahradničení Foto: Depositphotos Chrudimská komunitní zahrada obnovuje skleníky. Plánuje jezírko s kořenovou čističkou Zahradnické nářadí Foto: London Permaculture Flickr Zahrádkářů neubývá. Práci na zahradě holduje více než polovina české populace Komunitní zahrada Foto: Anička Guthrie KOKOZA V Česku vzniká sedm nových komunitních a školních zahrad. Program Zelené oázy podporuje městské pěstování

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist