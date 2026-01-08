Odbornice: Mrazivá zima prověří odolnost teplomilných rostlin na zahradách
Proto je podle ní potřeba dbát na co nejlepší zazimování. Někteří třeba obalují kořeny do polystyrenu, naši předci využívali ohrádky z opadaného listí. Ty fungují dodnes. Primárně je potřeba ochránit kořeny, protože když umrzne nadzemní část, může rostlina z kořenů obrazit. Když zmrznou kořeny, je konec. "V botanické zahradě takto ošetřujeme vzrostlou magnolii. Dnes už má asi čtyři metry a vrstva listí kolem ní má možná od země až metr a půl," řekla Ondrušková.
Naopak se lidé nepouštějí do pěstování citrusů ve venkovním prostředí. "Občas lidé pěstovali poncirus trifoliata, který se používá jako podnož pod citroníky, ale pro jiné citrusy nikoliv," uvedla Ondrušková.
Některým teplomilnějším rostlinám podle ní nemusejí vadit ani tak tuhé suché mrazy, ale nakonec je zahubí vlhká zima, kdy je napadne hniloba. "A hodně záleží také na lokálních podmínkách. Lépe se mají rostliny například v uzavřeném dvoře než například na větrném odkrytém svahu," poznamenala Ondrušková.
