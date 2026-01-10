https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/dve-ceske-zahrady-uspely-v-evropskych-cenach-za-ekologicke-zahradniceni
Dvě české zahrady uspěly v Evropských cenách za ekologické zahradničení

10.1.2026 06:03 | PRAHA (Ekolist.cz) | Martina Petrová
Diskuse: 1
Zdroj | Přírodní zahrada z.s.
Na konci listopadu byly v Rakousku slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025. Česká republika uspěla hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii Zahradničení v duchu komunity se stala Zahrada 5 elementů z Brna, v kategorii Biodiverzita pak cenu veřejnosti získala Prvorepubliková zahrada z Janovic nad Úhlavou. Ceny uděluje rakouská organizace Natur im Garten spolu s European Garden Association, sdružením zastřešujícím partnery z celé Evropy. Oceňuje tím výjimečné ekologické projekty s významným společenským, environmentálním i inovačním přesahem.
 

Zahradu 5 elementů vytvořila Zuzana Řezáčová Lukášková. Vznikla jako komunitní prostor, který se zaměřuje na práci s půdou, vodou a celkově ohleduplné zahradničení. Najdete v ní smíšené zeleninové záhony, jedlé trvalky, solární sprchu a sušičku na bylinky, ale i ukázky šetrného zavlažování zakopanými hliněnými nádobami. Nechybí ani semínkovna, kde si návštěvníci mohou vyměňovat osivo květin a zeleniny. V létě zahrada láká na samosběr bylin a ukazuje, jak se dá ekologické hospodaření přirozeně propojit s komunitním životem.

Zdroj | Přírodní zahrada z.s.

Za Prvorepublikovou zahradou stojí Alena Zelenková. Inspirovala se zahradní architekturou 20. a 30. let minulého století. Propojuje historické principy zahradničení s potřebami současné rodiny a ekologickým přístupem. Majitelé oživili zničenou půdu, vysázeli více než 40 stromů, stovky keřů a tisíce trvalek. To všechno vlastnoručně, z vlastních prostředků a bez použití chemikálií. Zahrada je oblíbeným cílem zájezdů, pravidelně se také zapojuje do Víkendu otevřených zahrad.

Zdroj | Přírodní zahrada z.s.

Zájem o přírodní zahradničení v České republice každoročně sílí, spolek Přírodní zahrada certifikoval už více než 800 zahrad. Udělená plaketa potvrzuje, že majitelé hospodaří ohleduplně k přírodě, bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny. Sto padesát zahrad dokonce získalo statut ukázkové přírodní zahrady – taková místa je po dohodě s majiteli možné i navštívit. Spolek také organizuje celou řadu akcí, od konferencí a workshopů, kde se předávají informace o ohleduplném zahradničení, až po zahradní zájezdy po ČR i Evropě. Více o spolku a jeho aktivitách zde: https://www.prirodnizahrada.eu/.

Zdroj | Přírodní zahrada z.s.

Vítězem kategorie Zahradničení v duchu komunity se stal anglický projekt Gosling Sike, který spojuje volnou přírodu a komunitní zahradu. Ocenění v kategorii Biodiverzita a adaptace na klimatické změny směřuje do Litvy, kde se bývalý průmyslový areál proměnil na zelené plochy s bohatým počtem domácích druhů. V třetí kategorii, oceňující Trendy pro budoucnost, uspěla organizace Sinsoma GmbH s analýzou výskytu hmyzu pomocí DNA stop.

Ceny veřejnosti získaly Zahrada 5 elementů (kategorie Zahradničení v duchu komunity), Prvorepubliková zahrada (Biodiverzita a adaptace na klimatické změny) a projekt OSOGO (v kategorii Trendy pro budoucnost).

Evropská cena za ekologické zahradničení je prestižní ocenění, které podporuje projekty zaměřené na udržitelnost, biodiverzitu a inovativní přístup k práci se zahradou. Cílem je sdílet příklady dobré praxe napříč Evropou a inspirovat k šetrnějšímu přístupu k přírodě. Uděluje se jednou za dva roky. Více najdete na oficiální stránce soutěže.

Martina Petrová
Autorka je předsedkyní spolku Přírodní zahrada z.s.
Všechny komentáře (1)
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.1.2026 06:07
"Přírodní zahrada" je u mě bez exotů, proto vzor Litva a sázka na domácí druhy.

"Hezké, trendy" nerovná se užitečné.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

