Dvě české zahrady uspěly v Evropských cenách za ekologické zahradničení
Zahradu 5 elementů vytvořila Zuzana Řezáčová Lukášková. Vznikla jako komunitní prostor, který se zaměřuje na práci s půdou, vodou a celkově ohleduplné zahradničení. Najdete v ní smíšené zeleninové záhony, jedlé trvalky, solární sprchu a sušičku na bylinky, ale i ukázky šetrného zavlažování zakopanými hliněnými nádobami. Nechybí ani semínkovna, kde si návštěvníci mohou vyměňovat osivo květin a zeleniny. V létě zahrada láká na samosběr bylin a ukazuje, jak se dá ekologické hospodaření přirozeně propojit s komunitním životem.
Za Prvorepublikovou zahradou stojí Alena Zelenková. Inspirovala se zahradní architekturou 20. a 30. let minulého století. Propojuje historické principy zahradničení s potřebami současné rodiny a ekologickým přístupem. Majitelé oživili zničenou půdu, vysázeli více než 40 stromů, stovky keřů a tisíce trvalek. To všechno vlastnoručně, z vlastních prostředků a bez použití chemikálií. Zahrada je oblíbeným cílem zájezdů, pravidelně se také zapojuje do Víkendu otevřených zahrad.
Zájem o přírodní zahradničení v České republice každoročně sílí, spolek Přírodní zahrada certifikoval už více než 800 zahrad. Udělená plaketa potvrzuje, že majitelé hospodaří ohleduplně k přírodě, bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny. Sto padesát zahrad dokonce získalo statut ukázkové přírodní zahrady – taková místa je po dohodě s majiteli možné i navštívit. Spolek také organizuje celou řadu akcí, od konferencí a workshopů, kde se předávají informace o ohleduplném zahradničení, až po zahradní zájezdy po ČR i Evropě. Více o spolku a jeho aktivitách zde: https://www.prirodnizahrada.eu/.
Vítězem kategorie Zahradničení v duchu komunity se stal anglický projekt Gosling Sike, který spojuje volnou přírodu a komunitní zahradu. Ocenění v kategorii Biodiverzita a adaptace na klimatické změny směřuje do Litvy, kde se bývalý průmyslový areál proměnil na zelené plochy s bohatým počtem domácích druhů. V třetí kategorii, oceňující Trendy pro budoucnost, uspěla organizace Sinsoma GmbH s analýzou výskytu hmyzu pomocí DNA stop.
Ceny veřejnosti získaly Zahrada 5 elementů (kategorie Zahradničení v duchu komunity), Prvorepubliková zahrada (Biodiverzita a adaptace na klimatické změny) a projekt OSOGO (v kategorii Trendy pro budoucnost).
Evropská cena za ekologické zahradničení je prestižní ocenění, které podporuje projekty zaměřené na udržitelnost, biodiverzitu a inovativní přístup k práci se zahradou. Cílem je sdílet příklady dobré praxe napříč Evropou a inspirovat k šetrnějšímu přístupu k přírodě. Uděluje se jednou za dva roky. Více najdete na oficiální stránce soutěže.
