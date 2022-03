Odborníci se pustili do kácení staletých lip na náměstí v Přerově, kvůli stavu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Palickap / Palickap / Wikimeda Commons Kmeny pokácených lip nabídne město studentům tovačovské řezbářské školy, zpět do města by se mohly poté vrátit v podobě plastik.

Odborníci se pustili tento týden v centru Přerova do kácení šesti staletých lip, důvodem byl jejich špatný stav. Kácení na Horním náměstí se snažila radnice řadu let oddálit odbornými zásahy, podle dendrologů však už nebyla záchrana lip možná. Na špatný stav stromů poukazovali ve svém posudku již v roce 2006. Kmeny pokácených lip nabídne město studentům tovačovské řezbářské školy, zpět do města by se mohly poté vrátit v podobě plastik, informovala ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Na místě budou poté vysazeny stromy nové.

Do kácení lip se pustila za účasti arboristy odborná firma. Pro Přerovany je osud staletých lip citlivým tématem, stromy tady míjí už pátá generace a jsou vnímány jako nedílná součást historického náměstí. Na jejich místo budou vysazeny tři lípy - podle odborníků by nebylo vhodné osadit prostor šesti dřevinami kvůlil nedostatku místa. Stromy tak budou od sebe ve větší vzdálenosti a budou lépe prospívat. "Dispoziční rozmístění vychází z odborné autorské studie, která takto výsadbu určila s ohledem na prostor, ve kterém se stromy budou nacházet," uvedl Petr Školoud z odboru majetku. Doplnil, že místo lip srdčitých budou vysazeny lípy velkolisté, které mají drobnější korunu a nedosahují takové výšky.

Kácení staletých lip město původně plánovalo už v roce 2018, ale rozhodnutí poté stále oddalovalo zásahy včetně ořezů stromů. Před třemi lety jejich místo zkoumali i přerovští archeologové, a to kvůli otázce zavlažování. Historické prameny totiž mluvily o studni, která se zde měla nacházet. V říjnu 2019 ji archeologové odkryli a datovali ji do 15. století, vznikla v období Viléma z Pernštejna, který v tu dobu město vlastnil. K jejich překvapení byla 14 metrů hluboká studna stále funkční a držela se v ní voda.

Město počítá s tím, že ještě letos na tomto místě kromě výsadby nových stromů přibude také replika studny, po jejímž obvodu bude citát, který připomene Jana Amose Komenského, který v Přerově učil i žil. Místo bude sloužit návštěvníkům k posezení a bude i nasvícené. Součástí bude skleněný kryt z tvrzeného tří- až čtyřvrstvého bezpečnostního skla, přes které se budou moci návštěvníci podívat do útrob studny. "Replika přijde podle našich propočtů asi na tři miliony korun, uvidíme, za jakou částku ji nakonec vysoutěžíme," uvedl radní Michal Zácha (ODS).

