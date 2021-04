Odborníci se snaží vrátit ohroženého tetřívka do jesenické přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sergey Uryadnikov / Shutterstock "Snažíme se navrátit tetřívka obecného do oblasti, kde se do 80. let minulého století vyskytoval, a jak potvrzuje studie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, má tam stále vhodné přírodní podmínky," uvedl Milek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Šest tetřívků obecných bylo v úterý přivezeno do oblasti masivu Králického Sněžníku na Šumpersku, kde budou vypuštěni do volné přírody. Z tamních lesů totiž ohrožený hrabavý pták v předchozích desetiletích postupně vymizel. Projekt zaměřený na návrat chráněného tetřívka do této horské oblasti zahájila v roce 2017 firma Úsovsko společně s pracovníky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Vypuštěno od té doby bylo několik desítek tetřívků, řekl ředitel Úsovska Jiří Milek.

"Snažíme se navrátit tetřívka obecného do oblasti, kde se do 80. let minulého století vyskytoval, a jak potvrzuje studie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, má tam stále vhodné přírodní podmínky," uvedl Milek, podle kterého jsou tetřívci do volné přírody vypouštěni vždy na jaře a na podzim.

Plaší tetřívci byli na úpatí Králického Sněžníku přivezeni v přepravních boxech, ze kterých byli opatrně přemístěni do aklimatizační voliéry. V oblasti napadlo několik centimetrů sněhu, takže tetřívci ve voliéře stráví několik dní. "Jsou to odchovaní tetřívci a musíme počkat, až sníh sleze, aby si mohli ve volné přírodě najít potravu," podotkl Milek.

Tetřívci jsou vybaveni drobnou vysílačkou. "Budeme tak moci monitorovat jejich pohyb. Díky vysílačce zjistíme, zda jsou stále naživu, nebo je zahubil nějaký predátor," řekl Milek. Mladí tetřívci to nebudou mít v okolí Králického Sněžníku jednoduché, jelikož tamní lesy jsou plné predátorů. Rozhodující pro přežití je první měsíc po vypuštění. "Pokud pták začne být ostražitý a ve volné přírodě přežije měsíc, tak už pak většinou vydrží," uvedl Milek.

V Jeseníkách se postupně zabydlelo několik tetřívků. "Odhadujeme, že jich tam nyní žije zhruba deset. Zatím jich moc není, protože tlak predátorů je obrovský a ještě větší tlak je ze strany člověka," upozornil Milek, podle kterého ubývá míst, kde mohou tetřívci nerušeně žít. Tetřívci se ale postupně zabydlují na rozsáhlém území. "Máme už hlášeno jejich pozorování od Malé Moravy a dokonce byl tokající tetřívek pozorován i na Šeráku," řekl Milek.

Projekt návratu tetřívka do jesenického přírody je rozvržen na deset let, nyní jsou vypouštěni čtvrtým rokem. V okolí Kralického Sněžníku už bylo vypuštěno několik desítek tetřívků. Podle Milka je to jediná lokalita na Moravě, kde se nyní tetřívek obecný vyskytuje.

reklama