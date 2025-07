Odchov želv obrovských v zoo Plzeň nevyšel, vejce nebyla oplozená

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V žádné zoo v Česku se zatím želvy obrovské nepodařilo odchovat a v Evropě se to povedlo asi jen v jedné zoo v Británii.

Naděje na odchov želv obrovských v plzeňské zoologické zahradě se nenaplnily. Vejce, která loni v říjnu, v listopadu a letos v lednu nakladla samice, byla neoplozená. Přesvědčili se o tom chovatelé, kteří po výrazném překročení doby předpokládané inkubace otevřeli poslední vejce, informoval chovatel Karel Kodejš. Želvy jsou ale stále mladé, takže podle zoologů mají vzhledem k dlouhověkosti druhu ještě dost času.Vejce z první snůšky otevřeli po uplynutí odhadované doby inkubace chovatelé už dříve. "Inkubace tří loňských snůšek želv obrovských skončila bohužel nezdarem. Po výrazném překročení udávané doby inkubace, okolo 110 dnů, jsme se rozhodli vejce otevřít, a potvrdit tak, že vejce byla neoplozená. Želva obrovská je druhem s pozdním dospíváním. Studie na zvířatech v přírodě naznačují dosažení reprodukčního věku až okolo 25 let. Naše zvířata se vylíhla v roce 2002, letos jim bude 23 let, držte nám i jim palce do dalších sezon," uvedl chovatel.

První snůšku 31 vajec nakladla želva v expozici v říjnu a zahrabala je. Chovatelé je pro zvýšení šance na odchov odebrali a uložili do inkubátoru. Přesně měsíc po první snůšce, nakladla stejná samice dalších deset vajec a na začátku ledna asi 11. Hmotnost vajec se pohybovala zhruba mezi 71 až 75 gramy a chovatelé je vždy uložili do inkubátoru.

Zoo má v Tropickém pavilonu tři samce a tři samice želv obrovských. První tři samce a samici zoo získala asi před 20 lety, později doplnila ještě dvě samice. Původně byli v expozici společně s lemury, kteří se na jejich krunýřích rádi vozili. Nyní zoo plánuje stavbu nového tropického skleníku, kde budou žít želvy obrovské a pestří motýli.

Želvy obrovské jsou se svými až 200 kilogramy a délkou krunýře 120 centimetrů spolu se želvami sloními největšími suchozemskými želvami. Pocházejí z atolu Aldabra v blízkosti Seychel a dožívají se nejméně 120 let, podle některých zdrojů byl potvrzen i věk 255 let. Za nejstarší želvu na světě je považován samec želvy obrovské Jonathan z ostrova Svatá Helena, u něhož se předpokládá, že se narodil kolem roku 1832, a letos by mu tedy mělo být 193 let.

Plzeňská zoo množí několik druhů želv. Raritou je její chov želv ostruhatých, kterým se v Plzni od roku 1998 vylíhlo téměř 600 mláďat.

