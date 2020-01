Odpadní vody z obcí by v budoucnu neměly téct do nádrže Rozkoš

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Honza Groh (Jagro) / Wikimedia Commons Odpadní vody z obcí Vysokov a Provodov-Šonov by v budoucnu neměly téct do nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. / Ilustrační foto

Odpadní vody z obcí Vysokov a Provodov-Šonov by v budoucnu neměly téct do nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Zajistit by to mělo vybudování kanalizací v obcích a převedení odpadních vod na čistírnu v Novém Městě nad Metují. Náklady na projekt se odhadují na stovky milionů korun. Novinářům to včera řekl radní Královéhradeckého kraje pro životní prostředí Karel Klíma (KDU-ČSL). Rozkoš kromě ochrany před povodněmi plní i rekreační funkci, vyhledávají ji fanoušci vodních sportů či rybolovu.

První investicí, která je podmínkou celého záměru, bude vybudování přivaděče odpadních vod na novoměstskou čistírnu. Kraj hodlá dotací podpořit projektovou dokumentaci přivaděče a následně i jeho samotnou stavbu. "Předpokládáme, že investice do společné části kanalizačního řadu bude stát okolo deseti milionů korun. Projektová dokumentace a příprava investice vyjde zhruba na jeden milion korun," řekl Klíma.

Odvedením splašků do novoměstské čistírny by se měl především snížit obsah fosforu, který do nádrže přivádějí vody Rovenského a Rozkošského potoka. Fosfor je příznivý pro rozvoj sinic a řas. Cílem hejtmanství je, aby do nádrže netekla ani předčištěná odpadní voda z čistírny Provodov-Šonov. Na stavbě kanalizací by se měly podle Klímy finančně podílet stát, obce a kraj.

Vodní nádrž Rozkoš je rozlohou osmou největší přehradou v České republice. Maximální plocha zadržené vody je 1000 hektarů a celkový objem nádrže je 76 milionů metrů krychlových. Její stavba začala v roce 1951, ale následující rok bylo budování přerušeno. Práce pokračovaly až roku 1964. Přehrada byla dostavěna v roce 1969.

