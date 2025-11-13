https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odpurci-nove-silnice-i-35-ceskym-rajem-maji-posudek-ktery-zpochybnuje-eia
Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem mají posudek, který zpochybňuje EIA

13.11.2025 20:38 | KARLOVICE (ČTK)
Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem nechali zpracovat znalecký posudek, který zpochybňuje kvalitu a zákonnost posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) plánované komunikace z Turnova do Jičína. Podle koalice spolků SOS Český ráj stojí kladné stanovisko z roku 2021 na chybných podkladech. Znovu proto vyzvali ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL), aby stanovisko zrušil. ČTK to řekl mluvčí spolků Jan Piňos.
 
Nový posudek z oboru ochrany přírody zadalo Středisko ekologické výchovy Český Ráj. Podrobný půlroční terénní průzkum, zakončený v říjnu novým znaleckým posudkem, zjišťoval podle Piňose skutečný stav biologické rozmanitosti a zejména živočichů jak v trase zamýšlené silnice, tak i přivaděče na Zelený háj. Podle koalice spolků ukázal, že dokumentace EIA pro trasu zamýšlené silnice pominula třetinu zákonem zvlášť chráněných druhů živočichů, které by utrpěly stavbou a provozem, u přivaděče Zelený háj jich pominula šestinu.

Posudek vypracoval soudní znalec Mojmír Vlašín, podle kterého autoři původního posudku EIA neprovedli dostatečné zoologické průzkumy a chybně vyhodnotili dopady na krajinný ráz i půdní fond. Kromě jiného má silnice zabrat 190 hektarů zemědělské půdy, z toho více než 60 procent tvoří půdy nejvyšší kvality. "Množství pochybení v závazném stanovisku EIA je tak velké, že by podle mého názoru proces EIA neprošel soudním přezkumem," uvedl Miloš Tuháček, advokát, který podnět k přezkumu závazného stanoviska EIA sepsal.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov bude silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 24 miliard korun bez DPH, začít stavět by se mělo v letech 2028 až 2033.

Stavba rozdělená do čtyř úseků počítá s více než kilometrem tunelů. Odpůrci stavby se obávají toho, že silnice cennou krajinu Českého ráje nenávratně poškodí. Podle ředitele Správy Liberec Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Wohlmutha ale ŘSD hledá řešení, které co nejméně zasáhne do krajiny i života lidí, do přípravy stavby se zapojil krajinný architekt a také odborníci z České geologické služby.

