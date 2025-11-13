Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem mají posudek, který zpochybňuje EIA
Posudek vypracoval soudní znalec Mojmír Vlašín, podle kterého autoři původního posudku EIA neprovedli dostatečné zoologické průzkumy a chybně vyhodnotili dopady na krajinný ráz i půdní fond. Kromě jiného má silnice zabrat 190 hektarů zemědělské půdy, z toho více než 60 procent tvoří půdy nejvyšší kvality. "Množství pochybení v závazném stanovisku EIA je tak velké, že by podle mého názoru proces EIA neprošel soudním přezkumem," uvedl Miloš Tuháček, advokát, který podnět k přezkumu závazného stanoviska EIA sepsal.
Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov bude silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 24 miliard korun bez DPH, začít stavět by se mělo v letech 2028 až 2033.
Stavba rozdělená do čtyř úseků počítá s více než kilometrem tunelů. Odpůrci stavby se obávají toho, že silnice cennou krajinu Českého ráje nenávratně poškodí. Podle ředitele Správy Liberec Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Wohlmutha ale ŘSD hledá řešení, které co nejméně zasáhne do krajiny i života lidí, do přípravy stavby se zapojil krajinný architekt a také odborníci z České geologické služby.
