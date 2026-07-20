https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ods-chce-posilit-postaveni-zastupcu-obci-a-kraju-v-radach-narodnich-parku
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ODS chce posílit postavení zástupců obcí a krajů v radách národních parků

20.7.2026 02:10 (ČTK)
Diskuse: 2
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Zdroj | Depositphotos
Opoziční občanští demokraté chtějí posílit postavení zástupců obcí a krajů při schvalování strategických dokumentů národních parků v jejich radách. Místa v radách by navíc ze zákona obsazovali také zástupci Hasičského záchranného sboru ČR kvůli součinnosti při krizovém řízení a protipožární ochraně parků. Změny předpokládá novela o ochraně přírody a krajiny, kterou předložili poslanci ODS Sněmovně.
 
V radách národních parků by při schvalování například zásad péče, zón a klidových území vznikly podle novely dvě skupiny. Jednu by tvořili zástupci obcí a krajů, hasičů a případně Horské služby, druhou členové jmenovaní úřadem ochrany přírody. Návrhy by se podle předlohy pokládaly za dohodnuté v případě, že by se pro ně v jedné i v druhé skupině vyjádřila nadpoloviční většina členů.

"Hlavním důvodem předkládané úpravy je posílení role obcí a krajů v národních parcích. Tato změna však nijak nenarušuje samotné řízení národního parku, ale systémově se zvyšuje tlak na hledání kompromisu mezi orgány ochrany přírody a místními samosprávami," uvedli předkladatelé v čele s Janem Burešem v důvodové zprávě. Úprava schvalovacího procesu podle nich zaručí, že hlavní opatření v parcích nebudou na úkor obcí ani na úkor cílů ochrany přírody.

Pokud by se rada na znění základních dokumentů národních parků neshodla, následoval by podle novely další pokus o dohodu. V případě, že by nebyl úspěšný, o návrhu by podle předlohy rozhodlo po projednání ve vládě ministerstvo životního prostředí. Novela poslanců ODS zavádí také dvouletou lhůtu, v níž by členové rady národních parků mohli požádat o nové projednání základních dokumentů.

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Všechny komentáře (2)
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va

vaber

20.7.2026 08:05
Já nemám valné mínění o vesnických zastupitelích. Ti chtějí lunaparky ,turisty, rozvoj, peníze a jiné zbytečné aktivity, které občanům vesnic jen otravují život. Jen se chtějí ukázat, jak se o obec starají.
No a hasiči ,to už je úplná hrůza. Myslím ,že na každém stromě by měl viset hasicí přístroj a udržovat široké cesty pro stříkačky.
Takže raději ať rozhodují odborníci.
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Jaroslav Řezáč

20.7.2026 08:16 Reaguje na vaber
teď je to potřeba vysvětlit na vládě, protože ta předloha tam skutečně je.
Kam noha ODS vstoupí měsíc tráva neroste.
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