ODS chce posílit postavení zástupců obcí a krajů v radách národních parků
"Hlavním důvodem předkládané úpravy je posílení role obcí a krajů v národních parcích. Tato změna však nijak nenarušuje samotné řízení národního parku, ale systémově se zvyšuje tlak na hledání kompromisu mezi orgány ochrany přírody a místními samosprávami," uvedli předkladatelé v čele s Janem Burešem v důvodové zprávě. Úprava schvalovacího procesu podle nich zaručí, že hlavní opatření v parcích nebudou na úkor obcí ani na úkor cílů ochrany přírody.
Pokud by se rada na znění základních dokumentů národních parků neshodla, následoval by podle novely další pokus o dohodu. V případě, že by nebyl úspěšný, o návrhu by podle předlohy rozhodlo po projednání ve vládě ministerstvo životního prostředí. Novela poslanců ODS zavádí také dvouletou lhůtu, v níž by členové rady národních parků mohli požádat o nové projednání základních dokumentů.
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Všechny komentáře (2)
vaber20.7.2026 08:05
No a hasiči ,to už je úplná hrůza. Myslím ,že na každém stromě by měl viset hasicí přístroj a udržovat široké cesty pro stříkačky.
Takže raději ať rozhodují odborníci.
Jaroslav Řezáč20.7.2026 08:16 Reaguje na vaber
Kam noha ODS vstoupí měsíc tráva neroste.