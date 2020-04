Odstraňování staré průmyslové skládky u Proseče začne za rok

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ropable / Wikimedia Commons Skládka je několik stovek metrů za vsí Proseč. / Ilustrační foto

Odstraňování bývalé skládky průmyslových kalů ve starém lomu u Proseče na Pelhřimovsku by mělo začít příští rok. Obecně prospěšná společnost Čistá příroda východních Čech má na projekt zhruba za 34 milionů korun slíbenou dotaci z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Vyplývá to z webu dotačního programu.

Záměr na odstranění staré skládky u Proseče byl nejdřív posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí dalo k navržené sanaci souhlasné závazné stanovisko před dvěma lety. Jak včera řekl Tomáš Kašpar z obecně prospěšné společnosti sídlící v Chrudimi, teď bude následovat výběr firmy, která práce zajistí. Začít by měly příští rok.

Skládka je několik stovek metrů za vsí Proseč. V lomu se podle informací zveřejněných v záměru od 70. let ukládaly kaly z neutralizační stanice odpadních vod Humpoleckých strojíren, poslední náklad tam skončil v roce 1991. Kontaminovaného odpadu by tam podle odhadu v záměru mohlo být odtěženo 345 metrů krychlových. Odstraněna zároveň bude i navazující divoká skládka komunálních odpadů, území pak bude upraveno. Celková plocha dotčená stavební činností je podle záměru 970 metrů čtverečních. Následná péče o toto území by podle podmínek ministerstva měla být zajištěná pět let.

Starosta Proseče Josef Jandejsek řekl, že obecní úřad o chystané sanaci bývalé skládky kalů ví, ale nepodílí se na ní, i vzhledem ke svému malému rozpočtu. V Proseči žije 70 lidí. Starosta teď očekává jednání o okolnostech stavby, včetně trasy pro odvážení kontaminovaného materiálu. "Nás by to zatěžovalo v tom případě, pokud to bude jezdit přes obec," podotkl.

