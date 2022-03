Odvolací soud potvrdil šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi tříletý trest

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | šJů / Wikimedia Commons Zákaz vstupu do Lánské obory u Klíčavské přehrady (v obci Běleč).

Krajský soud v Praze potvrdil šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi tříletý trest vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Muž dostal i peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti. Vinu od počátku odmítá, jeho odvolání však senát zamítl. Nevyhověl ani státnímu zástupci, který požadoval přísnější potrestání. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, Balák je podřízeným kancléře Vratislava Mynáře.

Balák, který u kladenského soudu čelí také obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře, doposud zůstal ve funkci. Mynář po vynesení nepravomocného rozsudku uvedl, že chce v případu dál ctít presumpci neviny.

Balák zvýhodnil při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera firmy Energie - stavební a báňská (ESB) Libora Tkadlece. Tkadlec za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. I on vinu odmítá. Firma ESB musí zaplatit 5,4 milionu korun a má tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách.

"Tady šlo o to, jestli bylo (výběrové) řízení vedeno férově a odpovědně," uvedl předseda odvolacího senátu Ladislav Koudelka. Soud prvního stupně dospěl k názoru, že nikoli. Rozhodl tak zejména na základě odposlechů. "My mu to nezazlíváme. My tomu věříme taky," prohlásil Koudelka. Z nahrávek podle něj vyplynulo, že budoucí výherce soutěže - firma ESB - určoval podobu projektu. Když na to byl Balák upozorněn, reagoval podle soudce slovy: "Takhle se staví v Lánech".

Společnost Energie - stavební a báňská jako jediná podle Koudelky znala podmínky soutěže ještě před tím, než byla zakázka vypsána. Mohla se připravit, a jako jediná tak byla schopná je splnit. V nahrávkách pak Tkadlec mluvil i o nutnosti nadhodnotit cenu některých položek. Muž podle soudce věděl, že jedná nezákonně. Prohlásil mimo jiné, že za to, co dělá, mu "hrozí kriminál".

Odvolací senát neuznal námitky obhájců o tom, že odposlechy neměly být přípustné. Koudelka uvedl, že byly sice páteřním důkazem, ale ne jediným. Soud odmítl i tvrzení o zaujatosti předsedy prvoinstančního senátu. Zároveň ale nevyhověl ani státnímu zástupci Jiřímu Pražákovi, který tvrdil, že jsou prvoinstančním kladenským soudem uložené tresty příliš mírné.

"Jsme ochotni připustit, že se tresty mohou jevit jako tvrdší," uvedl naopak předseda senátu. Balákovi přitížilo podle soudce i to, že reprezentoval vysoce prestižní organizaci. Balákův advokát Lukáš Trojan následně novinářům řekl, že nepochybuje, že v případě někoho jiného by soud uložil podmíněný trest. "Tady se nerozhodovalo o věci, ale rozhodovalo se o osobě," prohlásil. S potvrzením prvoinstančního verdiktu počítal. Balák se odvolacího jednání neúčastnil.

Podle Pražáka to, že Balák působil v příspěvkové organizaci Kanceláře prezidenta republiky, zejména působilo problémy při odhalování trestné činnosti. Obstarávání důkazů bylo podle něj těžší.

Muži ovlivňovali přípravu projektu a porušili zásady pro zadávání veřejných zakázek včetně rovného přístupu pro všechny účastníky a transparentnosti. Společnost ESB měla mít ze zakázky zisk téměř devět milionů korun, to se ale vzhledem k zahájení trestního stíhání nestalo.

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace. Balák podle soudu mimo jiné umožnil Tkadlecovi podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s místy, kde se práce uskuteční.

