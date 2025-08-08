https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odvoz-nemeckeho-odpadu-z-jirikova-zacne-okolo-25.srpna-oznamil-ministr-hladik
Odvoz německého odpadu z Jiříkova začne okolo 25. srpna, oznámil ministr Hladík

8.8.2025 01:11 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Německý odpad nelegálně uložený v soukromém areálu v Jiříkově na Bruntálsku Českou republiku opustí v době od 25. srpna do 5. září. Na svém profilu na síti X to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Starostka obce Barbora Šišková (Jiná volba) ČTK řekla, že od ministra dostala stejnou informaci.
 
"Povzbuzující zprávy pro všechny obyvatele Jiříkova. Německý úřad potvrdil, že smlouvy na odvoz nelegálního odpadu jsou podepsané. Odvoz proběhne mezi 25. srpnem a 5. zářím. O přesném termínu nás ještě budou informovat. Díky všem, tohle je zásadní posun," uvedl ministr.

"Máme velkou radost. Už vidíme na konkrétní časový ústek, kdy od nás odpad odvezou," řekla ČTK starostka.

Odpad do Německa měla původně odvézt firma Roth International, od které pochází. Danou lhůtu ale nesplnila. Likvidaci tak převzaly německé úřady. Firma Roth International sídlící v Horní Falci, jednom z bavorských regionů, se již dříve ocitla v insolvenci, proto média v dubnu předpokládala, že náklady na likvidaci odpadu nakonec zaplatí bavorští daňoví poplatníci. Mluvčí bavorského ministerstva životního prostředí Thomas Marzahn k tomu tehdy řekl, že pokud odpad kvůli insolvenci nebude moci odvézt firma Roth International, přistoupí se k takzvanému náhradnímu plnění, kdy odpovědnost převezme Bavorsko.

Hornofalcká vláda už dříve sdělila, že ve spolupráci s bavorským ministerstvem životního prostředí požádala jinou firmu, aby přímo v Česku vyhodnotila obsah odpadu a poté zajistila jeho odvoz. Odpad je v Jiříkově a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

Firma Roth International odmítá, že by jednala protizákonně. V této souvislosti poukazuje na českého odběratele, který podle ní možná přivezl odpad do zařízení, která neměla příslušná povolení. Českým příjemcem odpadu z Roth International byla firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložený, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který dříve ČTK řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Uvedl, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se už k případu nechtěl vyjadřovat.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy.
