Okolí Býčí skály se pro turisty uzavře kvůli hnízdění sokolů stěhovavých

Ochránci přírody od soboty uzavřou okolí Býčí skály v Moravském krasu kvůli hnízdění vzácného sokola stěhovavého. Omezení potrvá nejpozději do 15. června. Strážci přírody o tom informovali na facebooku . V Moravském krasu hnízdí tři páry, pár na Býčí skále má v hnízdě čtyři vejce, řekl dnes ČTK René Bedan, který sokoly v této lokalitě sleduje už několik let.Pár hnízdící na Býčí skále se do hnízdiště vrátil po dvou letech. Loni zahnízdil u jeskyně Jáchymka. "Vypadalo to, že tam zahnízdí i letos, samice k Jáchymce zalétávala, najednou tam ale létat přestala a zahnízdila na Býčí skále," uvedl Bedan. Sokoli loni u Jáchymky vyvedli čtyři mláďata, letos mají v hnízdě čtyři vejce, takže když se zadaří, mohli by vyvést stejný počet.

K úspěšnému vyvedení mláďat ale sokoli potřebují klid, protože ve stresu by mohli svá mláďata opustit. Okolí Býčí skály se tak pro turisty na čas uzavře. "Dne 22. 3. bude uzavřena část louky pro veřejnost z důvodů ochrany hnízdění sokola stěhovavého. Hnízdo se nachází ve stěně nad vchodem jeskyně. Uzavření je z toho důvodu, že skupiny návštěvníků, kteří se shromažďovali u jeskyně, rušili sokoly na hnízdě," uvedli strážci.

V Moravském krasu hnízdí ještě další dva páry sokolů, a to ve Vývěrech Punkvy. Jde o rezervaci, v níž je pohyb mimo stezky zakázaný. Hnízda jsou navíc na nedostupných místech. Žádné omezení tam tak není zapotřebí. "Jeden z párů má v hnízdě čtyři vejce, u druhého z párů nevíme, protože do hnízda není vidět," uvedl Bedan. Loni ve Vývěrech Punkvy zahnízdil jeden pár, vyvedl tři mláďata.

Vzácní dravci se v Moravském krasu poprvé uhnízdili v roce 2016, zhruba po půl století. Jeskyně Býčí skála leží ve střední části Moravského krasu. Podle vědců sloužila její přední část v době železné jako rituální obětiště. Badatel Jindřich Wankel našel na tomto místě koncem 19. století ostatky 40 lidí a mnoho vzácných předmětů.

