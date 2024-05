Olomoucká zoo má po 14 letech mládě kondora královského, vylíhlo se v Liberci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Velkého úspěchu dosáhla liberecká zoo ve své speciální líhni dravých ptáků. Před několika týdny se v ní vyklubalo mládě kondora královského z vejce, které pocházelo od páru ze Zoo Olomouc. Nyní je mládě již zpět v této zahradě. Naposledy se mládě kondora v Olomouci podařilo odchovat před 14 lety.

Kondoří pár z olomoucké zoo sice v předchozích letech pravidelně snášel oplozená vejce, dříve nebo později ale ze snůšky takzvaně slezl a mládě tak ve vejci odumřelo. "Proto jsme se rozhodli vejce z letošní zimy z hnízda odebrat a po dohodě poslat do Liberce, kde mají s asistovaným líhnutím dravců bohaté zkušenosti," uvedl kurátor ptáků v olomoucké zoo Jan Kirner.

Liberečtí chovatelé jej umístili do speciální líhně a po 55 dnech řízené a asistované inkubace se mládě začalo klubat na svět. "Byl to velice složitý proces. Vejce ubývalo nezvykle pomalu, museli jsme do něj velmi opatrně navrtávat mikrootvory, a tím pomáhat zvyšovat odpar," uvedl liberecký zoolog Jan Hanel. Samotné líhnutí trvalo 72 hodin a bez lidské pomoci by se zřejmě nepodařilo. "Mládě bylo ve špatné pozici, mělo vzpříčenou nohu přes hlavu a nebylo schopné se samo vyklubat ven. Museli jsme proto začít opatrně vylupovat skořápku, což vždy trvalo několik minut a pak jsme ptáče zase několik hodin nechali odpočívat," dodal Hanel.

Mladý kondor zůstal v Liberci deset dnů, během nichž se ho podařilo úspěšně rozkrmit. "Déle v přítomnosti člověka zůstat nemohl, aby nedošlo k takzvanému imprintingu a mládě si nevtisklo člověka jako svůj druh. Tím by došlo k nezvratným změnám v jeho chování a zvíře by se v budoucnu nebylo schopné pářit s protějškem svého druhu,“ uvedl Hanel.

I po převozu do Olomouce je ale mládě krmeno uměle. Při podávání potravy se však používá maketa hlavy dospělého kondora královského, která barvami kopíruje barvy hlavy rodičů. Chovatel samotný je schován za zástěnou, aby mládě bylo co nejméně fixováno na člověka. Jeho odchov probíhá v zázemí, kde je malý kondor v kleci, z níž má výhled pouze do vnitřní ubikace jeho rodičů. "Po návratu do Olomouce a překonání prvotních nesnází již přijímá sám potravu, vede se mu dobře a svou hmotností se blíží jednomu kilogramu," dodal Kirner.

Pokud se kondora podaří odchovat až takzvaně na bidlo, půjde o třetí mládě kondora královského odchované v olomoucké zoo za posledních 25 let. Současně se stane velkým genetickým přínosem, neboť jen ojediněle se je daří v zajetí rozmnožovat. Za poslední rok se to povedlo jen ve čtyřech případech. Kondory královské chová 34 evropských zoologických zahrad.

reklama