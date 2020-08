Olomoucká zoo měla v létě nebývale vysokou návštěvnost Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Olomouc Celková návštěvnost svatokopecké zoo od začátku roku je kvůli pandemii nižší, výpadek Gronská odhadla na zhruba 20 000 lidí. Výpadej je ale menší, než se vedení zoo původně obávalo. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Nebývale vysokou návštěvnost zaznamenala v červenci a srpnu zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce. Jejími branami prošly desítky tisíc lidí. Počet návštěvníků byl letos výrazně vyšší než v předchozích letech, jelikož lidé kvůli pandemii koronaviru méně jezdí do zahraničí a více cestovali po Česku. Velkému zájmu návštěvníků se těší i hrad Bouzov na Olomoucku. Mluvčí svatokopecké zoo Iveta Gronská ČTK řekla, že letos v červenci zoo evidovala 88.190 návštěvníků, zatímco loni v červenci jich bylo 65 507 a v roce 2018 67 421. "Letošní červencová návštěvnost je nejvyšší za zhruba posledních deset let," uvedla Gronská. Slibně se vyvíjí i srpnová návštěvnost. Do zoo do 17. srpna zavítalo 38 495 návštěvníků. Loni za celý srpen měla zoo na kontě 67 964 a předloni 54 308. Celková návštěvnost svatokopecké zoo od začátku roku je kvůli pandemii nižší, výpadek Gronská odhadla na zhruba 20 000 lidí. Výpadej je ale menší, než se vedení zoo původně obávalo. Jarní propad návštěvnosti pomohl snížit vysoký počet návštěvníků v letních měsících. "Na to, že jsme byli dva a půl měsíce zavření, tak ztráta není fatální," podotkla Gronská. Loni zoo navštívilo na 350 000 lidí. Vysoká návštěvnost podle Gronské provozní komplikace v areálu zoo nezpůsobila. Zvýšil se pouze počet neukázněných návštěvníků, kteří nedodržovali provozní řád. "Ať už to je kouření v areálu, chování ke zvířatům či respektování pravidel ve volných výbězích," řekla. Občas se podle Gronské také tvořily menší fronty u pokladen. Lidé měli častěji problém zaparkovat, jelikož parkoviště u zoo má omezenou kapacitu a další velká odstavná plocha na Svatém Kopečku není k dispozici. Velký zájem ze strany návštěvníků pociťuje během letních prázdnin také hrad Bouzov, který je rovněž jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Olomouckém kraji. Podle žebříčku návštěvnosti památek Národního památkového ústavu se hrad dostal za červenec na sedmé místo v žebříčku nejnavštěvovanějších památek ve správě NPÚ. První prázdninový měsíc hrad navštívilo 27 600 lidí, což je podle kastelánky zhruba o 1000 lidí více než v předchozích letech. "Návštěvnost vypadá dobře, ale statistiku pro srovnání ještě nemáme. Průvodci se mají co ohánět, máme co dělat. Udělali jsme pro letošní sezonu navíc jednu trasu k příkopu, kam mohou návštěvníci chodit i s pejsky a využívají toho," uvedla kastelánka Zuzana Šulcová. Celkovou roční návštěvnost kvůli pandemii koronaviru však hrad podle ní již nedožene. Je to především z toho důvodu, že hrad obvykle otevírá již v březnu, letos tak přišel o návštěvníky téměř za celou jarní sezonu. Stejně tak bude ve statistikách chybět zhruba 2000 návštěvníků festivalu Hrady CZ. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

