Olomoucká zoo pomáhá zvířatům zvládat horko pomocí sprch, bazénů i ledu
Speciální péči věnují ošetřovatelé také vlkům Hudsonovým, levhartům mandžuským a tygrům ussurijským. "Zvířata z míst, kde teploty spadají hluboko pod bod mrazu, se za léta života v zoo aklimatizovala a na naše podnebí si přivykla. Přesto je v parných dnech třeba dbát na to, aby měla možnost se ochladit," uvedla Gronská.
Pracovníci zoo pamatují i na zvířecí chovance s hustou srstí. "Některá zvířata, jako třeba lamy, stříháme. Tygr si zase rád vleze do bazénu, sobi se během letních dnů s vysokými teplotami sprchují. Pro některá zvířata vyrábíme ledové koule, do nichž zamrazujeme ovoce či nanuky," podotkla Gronská.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni přišlo 378 619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.
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