https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/olomoucka-zoo-pomaha-zviratum-zvladat-horko-pomoci-sprch-bazenu-i-ledu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Olomoucká zoo pomáhá zvířatům zvládat horko pomocí sprch, bazénů i ledu

27.6.2026 04:53 | OLOMOUC (ČTK)
V bazénech, hlubokých norách, pod sprchou či ve stínu stromů hledají v těchto parných dnech úlevu před vysokými teplotami zvířata chovaná v Zoologické zahradě Olomouc. Zvláštní péči vyžadují zejména zvířecí druhy pocházející ze severských oblastí, jejichž organismy jsou přizpůsobeny životu v mrazivých podmínkách, uvedla mluvčí zoo Iveta Gronská.
 
Pracovníci zoo nyní ochlazují hlavně soby polární, kteří ve své domovině za polárním kruhem čelí teplotám blížícím se až padesáti stupňům pod nulou.

Speciální péči věnují ošetřovatelé také vlkům Hudsonovým, levhartům mandžuským a tygrům ussurijským. "Zvířata z míst, kde teploty spadají hluboko pod bod mrazu, se za léta života v zoo aklimatizovala a na naše podnebí si přivykla. Přesto je v parných dnech třeba dbát na to, aby měla možnost se ochladit," uvedla Gronská.

Pracovníci zoo pamatují i na zvířecí chovance s hustou srstí. "Některá zvířata, jako třeba lamy, stříháme. Tygr si zase rád vleze do bazénu, sobi se během letních dnů s vysokými teplotami sprchují. Pro některá zvířata vyrábíme ledové koule, do nichž zamrazujeme ovoce či nanuky," podotkla Gronská.

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni přišlo 378 619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
slon Foto: Zoo Ostrava Ostravská zoo si s pražskou vyměnila sloní samce Bongo horský Foto: Dominika Stempa Safari park Dvůr Králové V zoo Dvůr Králové se narodilo mládě kriticky ohrožených antilop bongů horských Orel nejmenší Foto: Íñigo Yvorra Flickr Liberecká zoo má mláďata ohrožených dravců, orla nejmenšího i evropských supů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist